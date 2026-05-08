【ＮＰＢ今日の見どころ】 オリックス・宮国凌空が育成ドラフト入団で８人目の初登板勝利を狙う
☆オリックス―日本ハム（１８：００・京セラドーム大阪）オリックス＝宮国、日本ハム＝達
３連勝中の首位オリックスは、２３年の育成ドラフト３位で入団した宮国凌空（りく）がプロ初登板先発。過去に育成ドラフト入団の投手がデビュー戦を勝利で飾ったのは、今年５月１日の佐藤爽（西）まで７人いる。
オリックスの投手では、２０１９年の育成ドラフト１位で入団した佐藤一が記録。５年目の２４年６月９日、巨人戦（東京ドーム）で先発すると５回を被安打１本の無失点に抑えて、初白星を手にした。
今年の宮国はファーム・リーグで７試合に先発。３７回２／３を投げて本塁打を１本も許さず、４勝（１敗）で阪神の門別と並ぶ西地区の最多勝投手が、育成ドラフト入団では８人目、チームでは佐藤一に次いで２人目の初登板勝利を狙う。
（その他のカード）
☆中日―巨人（１８：００・バンテリンドーム）中日＝柳、巨人＝ウィットリー
☆阪神―ＤｅＮＡ（１８：００・甲子園）阪神＝村上、ＤｅＮＡ＝平良
☆広島―ヤクルト（１８：００・マツダスタジアム）広島＝森下、ヤクルト＝高梨
☆西武―楽天（１８：００・ベルーナドーム）西武＝隅田、楽天＝ウレーニャ
☆ソフトバンク―ロッテ（１８：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝上沢、ロッテ＝広池
※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順