北中米Ｗ杯（日本時間６月１２日開幕）の日本代表メンバー発表会見が、１５日に行われる。８大会連続８度目のＷ杯に臨む森保ジャパンのメンバー２６人が決定する。スポーツ報知では、過去のW杯メンバー発表を振り返る。今回は２００２年日韓W杯。

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２００２年５月１７日、トルシエ監督はフランス―ベルギー戦視察のためパリ郊外の自宅におり、自国開催の０２年日韓大会のメンバー発表会見には出席せず。発表１５分前にメンバーを日本協会側に通達し、日本協会の強化推進本部・木之本興三副本部長が２３人を読み上げた。

最も波紋を呼んだのはＭＦ中村俊輔の落選。背番号１０を着ける予定の看板選手がメンバーから外れたのは衝撃を呼び、日本サッカー協会には「どうして俊輔が選ばれないのか」という“怒りの抗議”の電話が殺到した。当時、協会には１〜２人しかおらず、パニック状態にもなった。俊輔は悔しさを押し殺しながら、神奈川・戸塚にある横浜Ｍクラブハウス内での会見に臨むと「（落ちた理由は）分かってます」と淡々と語った。

同年３月のポーランド遠征からの帰国後にエコノミークラス症候群を発症し、肺動脈血栓塞（そく）栓症からの復帰を目指したＦＷ高原直泰もメンバー漏れ。ＭＦ名波浩は右膝の手術から代表復帰を目指したが、かなわなかった。

一方で、“ゴン”ことＦＷ中山雅史、ＤＦ秋田豊がメンバーに滑り込んだ。２人のベテラン選手が呼ばれたきっかけは直前のノルウェー戦。メンバー発表の３日前に行われた一戦は、最初の失点からわずか１２分間で３失点を献上し、０―３で敗れた。トルシエ監督はノルウェー戦後に「Ｗ杯メンバーの９９％はここにいる」と宣言したが、精神的なもろさを露呈したことで、急きょ方針を転換。かつて酷評した中山、秋田を代表の精神的支柱として求めた。

１９９８年フランスＷ杯で、日本人初で唯一のゴールを決めた中山は背番号１０を託され「何度倒されてもはい上がって向かっていく」とコメント。既にＷ杯期間中の解説の仕事を引き受けていた秋田も、報道陣の前で「どっきりカメラがあるんじゃないの？」と冗談を飛ばしながら喜んだ。中山は１次リーグ第２戦のロシア戦での途中出場のみ、秋田は一度も出場がなかったが、両選手とも初の決勝トーナメント進出を陰から支えた。

この大会の躍進により、日本サッカーの成熟が認められ、欧州スカウトからもより注目されるように。大会後には日本人選手の欧州挑戦がより加速し、次の０６年ドイツ大会へ期待が高まっていった。

【日韓大会メンバー】

▼ＧＫ 川口能活、楢崎正剛、曽ケ端準

▼ＤＦ 秋田豊、服部年宏、森岡隆三、宮本恒靖、松田直樹、中田浩二

▼ＭＦ 森島寛晃、中田英寿、福西崇史、三都主アレサンドロ、戸田和幸、明神智和、小笠原満男、稲本潤一、小野伸二、市川大祐

▼ＦＷ 中山雅史、鈴木隆行、西沢明訓、柳沢敦