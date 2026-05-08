ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズを多数展開しているセガプライズ。

今回は、2026年4月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『NHKいないいないばあっ！』グッズを紹介します！

セガプライズ『NHKいないいないばあっ！』グッズ

登場時期：2026年4月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズから、NHK Eテレの乳幼児向け人気番組『いないいないばあっ！』のグッズが続々登場。

2026年4月は「ワンワン」と「ぽぅぽ」のお顔が付いたリュックに、番組30周年をお祝いする「ワンワン」のぬいぐるみがラインナップされます☆

NHKいないいないばあっ！ ワンワン&ぽぅぽのプレミアムフェイスリュック

登場時期：2026年4月10日より順次

サイズ：全長約28×15×28cm

種類：全2種（ワンワン、ぽぅぽ）

「ワンワン」と「ぽぅぽ」が、リュックからひょこっと顔を出しているようなプレミアムフェイスリュック。

背負うとかわいいのはもちろん、リュックとしてもしっかり活躍してくれます。

明るいカラーで仕上げられた、お出かけが楽しくなるプライズです☆

NHKいないいないばあっ！ ワンワンのLぬいぐるみ 30周年Ver.

登場時期：2026年4月17日より順次

サイズ：全長約20×16×36cm

2026年に30周年を迎えた『いないいないばあっ！』を記念した、「ワンワン」のぬいぐるみ。

ほんのりほっぺをピンク色に染め、帽子をかぶった姿がかわいいプライズです。

ボリュームあるサイズで、飾れば存在感あること間違いなし☆

思わず一緒にお出かけしたくなる「ワンワン」や「ぽぅぽ」のかわいいグッズ。

2026年4月より順次全国のゲームセンターなどに登場する、セガプライズ『NHKいないいないばあっ！』グッズの紹介でした☆

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