【ニューヨーク＝木瀬武】米国際貿易裁判所は７日、米国のトランプ政権が今年２月から世界各国・地域に課している一律１０％の「代替関税」を、違法とする判断を下した。

政権が発動の根拠とした「通商法１２２条」が認める範囲を逸脱していると結論づけた。昨春に発動された「相互関税」も、連邦最高裁判所で違法との判断が確定しており、今秋に中間選挙を控えるトランプ政権には打撃となりそうだ。

判決は、３人の判事が２対１で「違法」と判断し、関税徴収の差し止めを命じた。米メディアによると、政権は連邦巡回区控訴裁判所に控訴する見通し。

通商法１２２条は１９７０年代に制定され、国際収支の赤字対応を目的に大統領に関税発動の権限を認めている。国際貿易裁は、トランプ政権が代替関税発動の理由に挙げた巨額の貿易赤字や経常赤字は、１２２条が想定している国際収支の赤字には該当しないと指摘。「関税は法的根拠を欠く」と断じた。

今回の訴訟は、オレゴン州など２４の州と輸入販売業者２社が差し止めを求めて提訴していた。判決を受け、原告の輸入販売業者は「公正な貿易を必要とする我々のような中小企業の大きな勝利だ」とコメントした。ただし、差し止めは直接の輸入者として原告適格が認められた輸入販売業者２社などに限定し、全国一律の関税停止は命じなかった。

通商法１２２条に基づく１０％の関税は、連邦最高裁が違法と判断した相互関税の代替措置として、トランプ政権が今年２月に発動した。最長１５０日間の時限措置で、７月下旬に期限を迎える予定となっていた。

トランプ政権はすでに、「通商法３０１条」に基づく新たな関税措置の導入に向けた事前調査に着手しており、１２２条の訴訟手続きも並行して行われる可能性がある。

国際貿易裁は今年３月、米政府に対し、最高裁で無効とされた相互関税の徴収分を事業者に還付するよう命じた。米税関・国境取締局（ＣＢＰ）が４月２０日から還付の申請を受け付け、米ブルームバーグ通信によると一部事業者の口座には利息付きで入金されている。