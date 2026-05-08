100均で思わず即カゴIN！「公式ショップのグッズみたい♡」大人可愛いランチグッズ

ランチタイムを華やかに彩ってくれるようなサンリオグッズをダイソーで発見しました！まるで公式ショップで販売されていてもおかしくない、可愛くて本格的なデザイン♡毎日のお弁当作りを少しでも楽しい気分にさせてくれること間違いなしです！今回は2つのアイテムをゲットしたので、じっくりご紹介します。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：舟形巾着

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：縦16×横27×マチ9.5cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4573630331081

商品名：マルチクロス

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦33×横33cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4573630331210

マイメロ＆クロミの可愛いデザイン♡ダイソーで見つけた『マルチクロス』

ダイソーの行楽グッズ売り場をチェックしていたときに、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」と「クロミ」の可愛らしいランチグッズを発見！ランチタイムを楽しく演出してくれる2つのアイテムをゲットしてきました♡

まず最初にご紹介するのは、こちらの『マルチクロス』。マイメロディとクロミの仲良しな姿がキュートな正方形のクロスです。

パステルパープルを基調としたチェック柄も、おしゃれ心をくすぐるポイント。お気に入りのキャラクターと一緒に、毎日のランチタイムを華やかに彩ります。

サイズは縦33×横33cm。お弁当包みとしてはもちろん、ランチマットとしても活用できます。

素材はポリエステル100%で、扱いやすいのも嬉しいポイント。汚れが気になっても手軽に洗えるため、衛生的に使い続けられます。

実際に400mlサイズのお弁当箱を包んでみたところ、少し小さめな印象を受けました。コンパクトなお弁当箱や、デザート容器などをまとめるのに適したサイズ感です。

シリーズで揃えると統一感アップ♡『舟形巾着』もおすすめ！

こちらの『舟形巾着』もおすすめです！価格は220円（税込）となっています。

マルチクロスに合わせてシリーズで揃えて使うことで、より統一感のある可愛いランチセットになりますよ♡

サイズは縦16×横27×マチ9.5cm。底にマチがあるため、お弁当箱を安定して入れることができます。

巾着は舟形で口が広いため、お弁当用だけでなく、バッグの中の細かなアイテムをまとめるポーチとしても重宝しそうです。

巾着なので、キュッと絞って口を閉じられて楽ちんです。

毎日のお弁当作りが少し楽しくなるような大人女子の心をくすぐるデザイン。クロスと巾着をお揃いにすることで、バッグから取り出すたびに気分が上がること間違いなしです！

今回は、ダイソーの『マルチクロス』と『舟形巾着』をご紹介しました。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。