100均で500円だけど元取れる！「絡まない・場所取らない」新感覚の洗濯グッズが優秀だった
商品情報
商品名：吸盤式室内用ピンチハンガー
価格：￥550（税込）
耐荷重（約）：1.5kg
内容量：12ピンチ
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480810980
壁に直付けできる！ダイソーのアイデアグッズ
洗濯グッズって、使っている時は便利なのに、収納になると意外とかさばりませんか？特にピンチハンガーは、絡まったり引っかかったりして、しまうたびにちょっとしたストレス…
そんな悩みを解決してくれたのが、ダイソーの洗濯グッズ売り場で見つけた『吸盤式室内用ピンチハンガー』です。
使い方はまず、ハンガーに付いている小フックにピンチを取り付けます。ちなみにピンチは、12個付属しています。
そして、吸盤面に付いている保護フィルムをはがし、ダイヤルを左に回しておきます。取り付け面に密着するように吸盤の中心を強く押し付けて、中の空気を抜きます。
あとは、ダイヤルを右に回して固定すれば完了です。
びくともしない安心感！ダイソーの『吸盤式室内用ピンチハンガー』
実際に使ってみて驚いたのが、吸盤の固定力。ジェル系の吸盤になっていて、壁にピタッと密着するんです。
タオルなどを干してみても全くグラつかず、安定感抜群です。
そのまま壁に固定された状態なので、サッと使えるのはもちろん、使い終わった後もパッと片付けられるのが◎収納時のわずらわしさから解放されます。
また、コンパクトなので生活感が出にくいのも魅力。クリアカラーで清潔感があり、シンプルなデザインで洗面所などにも馴染みやすい印象です。
今回はダイソーの『吸盤式室内用ピンチハンガー』をご紹介しました。
吸着力が強力な分、設置場所には少し注意したいところ。表面がもろい壁材や剥がれやすい場所だと、取り外す時に壁側まで傷めてしまいそうなくらい密着します。
そのため、使用の際はツルツルした頑丈な面に取り付けるのがおすすめです。気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。