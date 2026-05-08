100均で500円だけど元取れる！「絡まない・場所取らない」新感覚の洗濯グッズが優秀だった

ダイソーで見つけた『吸盤式室内用ピンチハンガー』が、洗濯まわりのストレスを解消してくれる優秀アイテムでした！壁に直接取り付けられるので収納場所に困らず、ピンチの絡まり問題とも無縁。さらに、吸盤がしっかり密着して、洗濯物を干しても安定感抜群です。省スペースで使いやすい、注目の便利グッズですよ♪

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商品情報

商品名：吸盤式室内用ピンチハンガー

価格：￥550（税込）

耐荷重（約）：1.5kg

内容量：12ピンチ

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480810980

壁に直付けできる！ダイソーのアイデアグッズ

洗濯グッズって、使っている時は便利なのに、収納になると意外とかさばりませんか？特にピンチハンガーは、絡まったり引っかかったりして、しまうたびにちょっとしたストレス…

そんな悩みを解決してくれたのが、ダイソーの洗濯グッズ売り場で見つけた『吸盤式室内用ピンチハンガー』です。

使い方はまず、ハンガーに付いている小フックにピンチを取り付けます。ちなみにピンチは、12個付属しています。

そして、吸盤面に付いている保護フィルムをはがし、ダイヤルを左に回しておきます。取り付け面に密着するように吸盤の中心を強く押し付けて、中の空気を抜きます。

あとは、ダイヤルを右に回して固定すれば完了です。

びくともしない安心感！ダイソーの『吸盤式室内用ピンチハンガー』

実際に使ってみて驚いたのが、吸盤の固定力。ジェル系の吸盤になっていて、壁にピタッと密着するんです。

タオルなどを干してみても全くグラつかず、安定感抜群です。

そのまま壁に固定された状態なので、サッと使えるのはもちろん、使い終わった後もパッと片付けられるのが◎収納時のわずらわしさから解放されます。

また、コンパクトなので生活感が出にくいのも魅力。クリアカラーで清潔感があり、シンプルなデザインで洗面所などにも馴染みやすい印象です。

今回はダイソーの『吸盤式室内用ピンチハンガー』をご紹介しました。

吸着力が強力な分、設置場所には少し注意したいところ。表面がもろい壁材や剥がれやすい場所だと、取り外す時に壁側まで傷めてしまいそうなくらい密着します。

そのため、使用の際はツルツルした頑丈な面に取り付けるのがおすすめです。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。