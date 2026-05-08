エムエスアイコンピュータージャパンは、ゲーミングモニターの新モデル『MAG 256F E20』を5月中旬以降に発売する。

【画像あり】『MAG 256F E20』の前面・背面

本製品は、高いゲーミング性能とコストパフォーマンスを特長とする『MAG』シリーズの新ラインナップ。24.5インチ・フルHD解像度の画面サイズに、200Hzの高リフレッシュレートと応答速度0.5ms（GTG、最小値）を実現するRAPID IPSパネルを採用している。

従来のIPSパネルと比べて高速駆動に対応したRAPID IPSパネルにより、残像の少ないゲームプレイが可能だ。FPSやレースゲームなど、動きの激しいゲームジャンルにおいても滑らかな描写を実現する。

ゲーマー向け機能として、明度・彩度を自動調整するAIビジョン機能を搭載し、より鮮明なゲーム映像を表示する。あわせてFreeSync Premium機能により、ティアリングやスタッタリングを抑制する。

次世代家庭用ゲーム機との接続にも対応しており、1080p/120Hz/HDRを表示する。さらにアンチフリッカー、ブルーライトカット、ノングレアといった機能を備え、長時間の使用でも快適な視聴環境をサポートする。

（文＝リアルサウンドテック編集部）