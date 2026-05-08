「口に出したら場が凍りそう（笑）」「よくよく見ると愛着わく」100均靴下

靴下って消耗品だから、つい無難なデザインばかり選びがち。でもセリアには、思わず二度見したくなるユニークなデザインがそろっています♡ぱっと見は普通のカラーソックスなのに、よく見るとクスッと笑えるキャラクターの姿が！靴を履けば柄が隠れるので、派手なアイテムはちょっと…という人でも取り入れやすいですよ。

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商品情報

商品名：婦人ショート丈 フロント 臓器ちゃん

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：23cm〜25cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4573523678927

思わず3足まとめ買いした！クセ強デザインがかわいい！セリアの『婦人ショート丈 フロント 臓器ちゃん』

先日、セリアの衣料品売り場で、かなり気になる靴下を見つけました。

ぱっと見はカラフルなソックスなのですが、近くで見るとかなりクセが強め。ダジャレが効いたキャラクターデザインで、じわじわくるタイプです。

こちらのイエローの靴下、描かれているのは「脳」のキャラクターです。ちょっと困り顔で「NOOOO」と言っていて、ダジャレの勢いがかなり強め。最初に見た時は思わず声が出そうになりました。

カラーも豊富で、売り場で並んでいるのを見ていたら妙に気になってしまい、つい3足セットで購入してしまいました！

2つ目はブルー地に「肺」のキャラクター。双子みたいなデザインで、キラキラしたお目目で「Hi！！！！！ 」と言っていて、テンション高めで元気いっぱいな雰囲気です。

3つ目はパープルに「胃」のキャラクターが描かれていて、ニカッと笑いながら「Eeeee（いーっ）」っとしています。

どれも「なんでこの発想になったの？」と言いたくなるデザインですが、見慣れてくると不思議と愛着がわいてきます。配色がポップなので、並べて置くだけでもちょっと楽しい雰囲気があります。

普段使いしやすい履き心地！おもしろデザインをこっそり楽しみたいときに♪

履き心地は普通に良好でした。生地はしっかり伸びがあり、窮屈な感じもなし。普段使いしやすいタイプの靴下です。

模様の裏側だけ糸が出ている作りですが、履く時に引っ掛かる感じも特に気になりませんでした。

個人的によかったのが、“靴を履くと柄が隠れる”ところ。外から見ると普通の靴下なので、派手なキャラクターソックスを履いているとはバレません。

自分だけが知っている秘密のような感覚で楽しめるのが絶妙です♡靴下だと服より気軽に遊べるので、こういうちょっと変わった柄でも取り入れやすいのがいいですよね。

今回は、セリアの『婦人ショート丈 フロント 臓器ちゃん』をご紹介しました。ふと座った時や、靴を脱いだタイミングでチラッと見えるとインパクト強め…！

ユニークなデザインが好きな人なら、つい集めたくなりそうなアイテムです。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。