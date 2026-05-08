これ名品レベル！すっきり浮かせて収納できる！お手入れも楽ちんな賢い100均ホルダー

まな板や鍋のふたを立て掛けるためのホルダーは、置き型だと倒れそうなのがネック…。掃除もしにくいので、浮かせて使えるタイプを探していたところ、ダイソーで賢いホルダーと出会いました！強力な吸着シートで浮かせて設置できる、すっきりとした見た目の優秀ホルダー。本体は取り外しが可能で、お手入れも楽ちんです◎

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商品情報

商品名：まな板＆鍋ふたホルダー（強力吸着）

価格：￥770（税込）

耐荷重：1.5kg

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480880594

まな板や鍋ふたを浮かせて収納できる！ダイソーの優秀ホルダー

まな板や鍋のふたを立て掛けるためのホルダーは100均でもよく販売されているアイテムですが、置き型タイプだと倒れそうなのがネック…。キッチンの掃除もしにくいので、浮かせて使用できるタイプを探していました。

そんなときに、ダイソーでピッタリなアイテムを発見。今回は『まな板＆鍋ふたホルダー（強力吸着）』をご紹介します。

吸着シートで取り付けるタイプで、浮かせて設置できるホルダー。価格は770円（税込）です。

シートは強力吸着タイプで、しっかりと固定できて安心。その分、耐荷重も1.5kgとタフな作りになっています。

また、吸着シートから本体を取り外せるのも嬉しいポイント！汚れが気になったときも、サッとお手入れできます。

吸着シートより大きいタイル、模様のないステンレス、スチロール系やアクリル系樹脂を除くプラスチック面、透明ガラス、表面加工が施されていない鏡面、金属塗装面など、光沢のある平らな面に取り付けることができます。

まず、取り付け面を台所用中性洗剤を薄めたぬるま湯を含んだ布などで拭き、乾かします。

取り付ける位置を確認し、吸着面に手が触れないように剥離紙を剥がします。裏の取り付け板が真っ直ぐ奥まではまっていることを確認し、本体全体を壁に強く押し付けて貼り付けます。

本体のみを押し上げて取り外し、吸着シートを押し付け、空気が入らないように吸着シートをしっかりとこすって密着させます。このとき付属のヘラを使用してこすると、きれいに密着してくれます。

すっきりとした見た目で気持ちよく使える◎安定感も抜群！

本体を取り付け板の上から奥までしっかりとはめたら完成です。1時間以上おいてから使用できます。

本体はステンレス製で、さらにフレーム構造なので見た目がすっきりしています。鍋ふたは空いた部分にすっぽりはまる構造なので転がらず、安定感が良いです。

まな板や鍋ふただけでなく、布巾を掛けたり、菜箸などの調理ツールを仮置きしたりと、何かと使えて便利です！

今回は、ダイソーの『まな板＆鍋ふたホルダー（強力吸着）』をご紹介しました。

浮かせて収納できるので、狭いキッチンでも使いやすいのが魅力！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。