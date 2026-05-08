ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が好調だ。７日（日本時間８日）は試合はなかったが、５月に入っての６試合はすべて安打を放つなど５本塁打をマークし、通算本塁打数は２ケタ１０本に到達した。そんな中で、米大リーグ公式サイトのマイク・ペトリエロ記者がその好調の裏に、打席での立ち位置が関係していると指摘した。

同記者は岡本の打撃データを分析。打席での立つ位置が変わったのは４月１８日（同１９日）の敵地でのダイヤモンドバックス戦だという。ＭＬＢ公式のデータ分析サイト「Ｂａｓｅｂａｌｌ Ｓａｖａｎｔ」では、各打者の打席での立ち位置がチェックできる。岡本はその１８日の試合から、６・８インチ（約１７センチ）も打席での立つ位置を捕手方向に下げたという。バッターボックスの捕手寄りの白線に右足がかかっているほどだ。

打席の立ち位置を変えるまでの開幕からの１８試合は、打率１割８分８厘、出塁率２割６分３厘、長打率２割９分だった岡本。それが捕手寄りに立ち始めてからの１８試合は、打率３割８厘、出塁率４割、長打率７割８厘と劇的に良くなっている。

さらに同記者は、立ち位置を変えたことによる変化球への対応の変化にも注目。変化球に対して打率１割６分７厘（長打率１割６分７厘）だったが、後ろに立つようになってからは打率３割３分３厘（長打率８割３分３厘）と結果が出ている。空振り率が４４％から２８％に低下し、強打率は２７％から３８％へと跳ね上がった。後ろに構えたことによりボールが少しでも長く見えるようになったことが、球種をより的確に識別するのに役立っているとしている。

最近８本の本塁打のうち、直球系は４本で他はスライダー２本、スプリット１本、スイーパー１本と攻略していることを見れば、同記者の指摘は的確といえそうだ。