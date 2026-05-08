モデルでタレントのpeco（30）が8日、Xを更新。女子児童に声掛けを行った出来事についてつづった。

pecoは愛犬と散歩中に、小学校低学年と見られる通学中の女子児童と遭遇。その女子児童は「ランドセルでスカートの後ろがめくれあがって」いたため、声を掛けようとするも「ひとりで歩いてたし、周りにわたし以外おらん道やったし、きっと知らない人と話したらあかんと教わってるやろうから突然話しかけたらこわい思いさせちゃうかなと思って」と二の足を踏む様子を振り返った。

それでも「10秒くらい考えた末、やっぱりこれは言ってあげないとこのまま歩いてたらもっとこわい嫌な思いしてしまうかもと思って、すれ違ったもののまた戻って『お姉ちゃん！スカートめくれちゃってるよ』と小声で伝えた」という。「めちゃくちゃめちゃくちゃ不審者を見るお顔してて」と女子児童の反応を記したが、「そりゃすれ違った人が後ろから追いかけてきて声かけたらこわいよなほんまにごめん」とpeco。「気づいたその瞬間に伝えるべきやったねごめんという気持ちと、ちゃんと警戒してえらいなぁという気持ちになった」とつづった。