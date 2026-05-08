俳優の谷花音さんが5月7日、自身のインスタグラムを更新。調理師免許を取得したことを報告しました。

【写真を見る】【 谷花音 】調理師免許取得を報告「2年間大学と専門学校のダブルスクールでした！！」 賞賛の声続々





5月4日に22歳の誕生日を迎えたばかりの谷さんは「じゃーーーん！！！調理師免許取得！！」と綴り、額縁に入れた『調理師免許証』を手にした画像を投稿。









続けて「実は実は、、、2年間大学と専門学校のダブルスクールでした！！」と明かし、「ある日は舞台に立ち、ある日は中華鍋を振り、ある日は栄養学を学び、ある日は大学でゼミに出る。そこからダッシュで専門へ！！そんな日々を送っていました笑笑」と、2年間の苦労を振り返りました。









そして、「大学の先生やお友達、専門の先生やクラスメイトのみなさん、周りの方々の助けがなかったら叶えることのできなかった挑戦でした。本当に本当にありがとうございました！！！！！！！」と、周囲の人々に感謝の気持ちを綴っています。









喜びいっぱいの谷さんはハッシュタグに「#自分おめでとう！！！！」と記しています。









この投稿を見た人たちからは「大学と専門学校と芸能のお仕事の両立？凄すぎる」「ホンマにリスペクト」「小さい時からずーっとみてました！！」「花音ちゃんの頑張りが凄く伝わりました」といった温かい声が寄せられています。









谷花音さんは、2004年5月4日生まれで現在22歳。2011年・テレビドラマ「名前をなくした女神」「全開ガール」に立て続けに出演。その後、2012年4月より、フジテレビ系の幼児番組「beポンキッキーズ」の進行役に、鈴木福くんと起用されるなど、子役として活躍。現在もドラマや舞台などで幅広く活躍しています。









【担当：芸能情報ステーション】