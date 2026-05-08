リラックマやセボンスター登場! 3Dネイルパーツ「きゃらねいるぱーつ」新デザイン6種
バンダイ ライフスタイル事業部では、バンダイが運営する化粧品ブランド「CreerBeaute(クレアボーテ)」より、3Dネイルパーツ「きゃらねいるぱーつ」の新商品(各990円・付属数6パーツ)を9月21日より全国のバラエティストア、ドラッグストア、コンビニエンスストア、バンダイナムコ Cross Store内ライフスタイルバンダイ オフィシャルショップ等で順次販売開始する。なお、一部商品は8月上旬よりファミリーマート一部店舗にて先行発売予定。
○3Dネイルパーツ「きゃらねいるぱーつ」とは
本商品は、造形が細かく、彩色が綺麗な3Dネイルパーツ。それぞれのキャラクターの愛らしい表情やモチーフで世界観を忠実に再現しており、ベースネイルを変える事で多様なアレンジができるパーツタイプのため、手軽に自分だけのネイルアートを楽しむことができる。
パーツは爪に沿いやすい形になっており、付属の粘着用シールで簡単にパーツを接着することが可能。また、ドリンクカップをイメージしたポップでかわいいパッケージになっている(※日本特許出願済)。
今回新たに、シックで洗練された「ハローキティ 赤黒アソート」、甘さと小悪魔感がきらめく「マイメロディ＆クロミ」が登場。さらに、ゆるっと癒される「リラックマ」、たまごっちからはポップで元気いっぱいな「まめっち＆いちごっち」と「くちぱっち＆ふらわっち」、キラキラしたデザインがかわいい「セボンスター」など全6種がラインナップに加わる。
○きゃらねいるぱーつ ハローキティ 赤黒アソート
○きゃらねいるぱーつ マイメロディ＆クロミ
○きゃらねいるぱーつ リラックマ
○きゃらねいるぱーつ たまごっち まめっち＆いちごっち/くちぱっち＆ふらわっち
○きゃらねいるぱーつ セボンスター
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665062
(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
(C)BANDAI
(C)Kabaya
○3Dネイルパーツ「きゃらねいるぱーつ」とは
本商品は、造形が細かく、彩色が綺麗な3Dネイルパーツ。それぞれのキャラクターの愛らしい表情やモチーフで世界観を忠実に再現しており、ベースネイルを変える事で多様なアレンジができるパーツタイプのため、手軽に自分だけのネイルアートを楽しむことができる。
パーツは爪に沿いやすい形になっており、付属の粘着用シールで簡単にパーツを接着することが可能。また、ドリンクカップをイメージしたポップでかわいいパッケージになっている(※日本特許出願済)。
今回新たに、シックで洗練された「ハローキティ 赤黒アソート」、甘さと小悪魔感がきらめく「マイメロディ＆クロミ」が登場。さらに、ゆるっと癒される「リラックマ」、たまごっちからはポップで元気いっぱいな「まめっち＆いちごっち」と「くちぱっち＆ふらわっち」、キラキラしたデザインがかわいい「セボンスター」など全6種がラインナップに加わる。
○きゃらねいるぱーつ ハローキティ 赤黒アソート
○きゃらねいるぱーつ マイメロディ＆クロミ
○きゃらねいるぱーつ リラックマ
○きゃらねいるぱーつ たまごっち まめっち＆いちごっち/くちぱっち＆ふらわっち
○きゃらねいるぱーつ セボンスター
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