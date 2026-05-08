aespa、新曲『WDA』にG-DRAGONがフィーチャリング参加！“最強コラボ”に世界が注目

aespaがG-DRAGONとの圧倒的なシナジーを予告し、カムバックへのカウントダウンに突入した。

aespaは5月29日に2ndフルアルバム『LEMONADE』の発売を控えている。これに先立ち、11日午後6時に先行公開曲『WDA（Whole Different Animal）』をリリースする。

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先行公開曲『WDA』には、K-POP界を代表するアーティストG-DRAGONがフィーチャリングとして参加することが発表され、発売前から大きな話題を集めている。G-DRAGONはフィーチャリングだけでなく、自身のパートのラップ制作にも直接参加し、楽曲の完成度を引き上げた。aespaの独創的なコンセプトとG-DRAGONのセンスあふれるラップが融合し、強烈な音楽的シナジーを生み出すものと期待が高まっている。

（写真＝SMエンターテインメント）aespa

新曲『WDA』は、壮大なシンセベースと重厚なフックが圧倒的な雰囲気を醸し出すHIPHOPベースのダンスナンバーだ。歌詞にはより強固になったaespaの内面的な成長が込められ、彼女たちの世界観の新たなチャプターが開かれたことを告げている。

これに先立ち、8日にaespaの公式ユーチューブチャンネルを通じて公開されたMVティザー映像では、奇妙な雰囲気の中で唯一無二のオーラを放つメンバーたちの姿が描かれ、音源とMV本編への期待を高めた。

aespaの2ndフルアルバム『LEMONADE』には、先行公開曲『WDA』を含め、多彩なジャンルを網羅した全10曲が収録される。同アルバムは現在、各種オンライン・オフラインショップにて予約受付中だ。

（記事提供＝OSEN）