人気クリエイターの一生友子・ユナ、へそ出しコーデでディズニー満喫「真似したい」「スタイル良すぎ」と反響
【モデルプレス＝2026/05/08】人気インフルエンサーの一生友子のユナが5月7日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーリゾートでの写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】人気インフルエンサー「スタイル良すぎ」ウエストのぞくディズニーコーデ
ユナは、東京ディズニーリゾートを訪れた際の写真を複数枚投稿。公開された写真では、ミニーマウスのカチューシャを頭に着用し、黄色のドット柄のキャミソールにデニムのショートパンツを合わせ、引き締まったウエストをのぞかせている。
この投稿にファンからは「コーデ真似したい」「スタイル良すぎ」「可愛い」「全てがオシャレ」「絵になる」などの声が届いている。
一生友子はSNS総フォロワー数100万人超えの人気インフルエンサー。日本テレビ系トークバラエティ「マツコ会議」に令和の高校生を代表して出演するなど話題を集めている。（modelpress編集部）
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【写真】人気インフルエンサー「スタイル良すぎ」ウエストのぞくディズニーコーデ
◆ユナ、へそ出しコーデでディズニー満喫
ユナは、東京ディズニーリゾートを訪れた際の写真を複数枚投稿。公開された写真では、ミニーマウスのカチューシャを頭に着用し、黄色のドット柄のキャミソールにデニムのショートパンツを合わせ、引き締まったウエストをのぞかせている。
◆ユナの投稿に反響
この投稿にファンからは「コーデ真似したい」「スタイル良すぎ」「可愛い」「全てがオシャレ」「絵になる」などの声が届いている。
一生友子はSNS総フォロワー数100万人超えの人気インフルエンサー。日本テレビ系トークバラエティ「マツコ会議」に令和の高校生を代表して出演するなど話題を集めている。（modelpress編集部）
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