ユナ／一生友子（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/05/08】人気インフルエンサーの一生友子のユナが5月7日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーリゾートでの写真を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】人気インフルエンサー「スタイル良すぎ」ウエストのぞくディズニーコーデ

◆ユナ、へそ出しコーデでディズニー満喫


ユナは、東京ディズニーリゾートを訪れた際の写真を複数枚投稿。公開された写真では、ミニーマウスのカチューシャを頭に着用し、黄色のドット柄のキャミソールにデニムのショートパンツを合わせ、引き締まったウエストをのぞかせている。

◆ユナの投稿に反響


この投稿にファンからは「コーデ真似したい」「スタイル良すぎ」「可愛い」「全てがオシャレ」「絵になる」などの声が届いている。

一生友子はSNS総フォロワー数100万人超えの人気インフルエンサー。日本テレビ系トークバラエティ「マツコ会議」に令和の高校生を代表して出演するなど話題を集めている。（modelpress編集部）

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