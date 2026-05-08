市販されなかったデザイン

オランダのAutoforma社は、1995年に登場したアウディの『TTSロードスター・コンセプト』へのオマージュとなるレストモッドモデルを公開した。市販車ではなく、コンセプトカーに着目した点が特徴だ。

【画像】1995年のアウディTTSロードスター・コンセプトを忠実に再現！【Autoforma TTSを詳しく見る】 全9枚

TTSロードスター・コンセプトは、初代TTロードスターの発売に先駆けて登場したもので、最小限の変更が加えられたうえで量産化に至っている。今回、Autoforma社はそうした変更点をすべて元に戻し、本来の姿にリセットすることを目指した。



Autoforma TTS Autoforma

市販車との主な違いとしては、フロントバンパー下部周辺のグリルがより角張って細くなっていること、フロントフェンダーの通気口が追加されていること、ファブリック製ルーフではなくリアデッキと一体化するハードパネルを採用していることが挙げられる。1998年の発売直後に追加されたスポイラーも取り外されている。

一方、サスペンションはローダウンされ、トレッドも広げられ、よりスポーティな外観に仕上がった。そして、オリジナルのTTSコンセプトに似たプライマーグレーの塗装と、市販車ではオプションとして設定されていたベースボールレザーのインテリアが採用された。

このレストモッドモデルは、1998年に初代TTを購入したオランダのアイウェアおよびインテリアデザイナー、ヨス・バイエンス（Jos Baijens）氏の依頼により製作された。Autoforma社によれば、バイエンス氏は究極のTTを創り上げるため、このモデルの「共同デザイン」において重要な役割を果たしたという。

再評価されつつあるアウディTT

Autoforma社によるレストモッドモデルの誕生は、アウディTTに対する人々の認識の変化を反映していると言える。1998年の発売当初は業界に新風を吹き込み、大ヒットを記録したが、2代目、3代目へと移るにつれ徐々にその勢いを失い、小型クーペに対する消費者の需要も低下した。その結果、2023年に生産終了。初代TTの中古車価格も、生産台数の多さとイメージの低さから長年にわたり低迷していたが、現在は状況が一変し、特に保存状態の良い個体には1万ポンド（約215万円）以上の価格が付けられるようになった。

そしてアウディは昨年、『コンセプトC』を公開した。精神とスタイリングの両面で初代TTからインスピレーションを得ており、今後のブランド再構築を牽引するスポーツカーとして位置づけられている。



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コンセプトCはアウディの近年のデザイン路線から大きく脱却し、ほぼコンセプトのデザインを維持したまま量産化される予定だ。