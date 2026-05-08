有村昆、納車を報告 新たな愛車SUVとの2ショット披露 テスラ→テスラに乗り替え「良し悪しを正直に語る！」レビューも
映画コメンテーターの有村昆が3日、自身のインスタグラムを更新。納車を報告し、新しい愛車をお披露目した。
【写真】「かなり完成度高いなと感じます」新たな愛車SUVとの2ショット披露の有村昆
有村が購入したのは、テスラの新型SUV『モデルY Juniper（ジュニパー）』。以前の愛車はテスラの『モデル3』で、テスラ→テスラへの乗り替えとなった。
自身のYouTubeチャンネルでは、「テスラ『モデルY』ジュニパー買っちゃった！良し悪しを正直に語る！」と題し、息子と一緒にドライブしながら新たな“相棒”について解説した。
有村は「このモデルは、ジュニパーは、やっぱりかなり完成度高いなと感じます」と評し、良い点としては、静粛性と乗り心地が向上したことや「ベンチレーテッドシート」の採用などにより、車内での快適性が増していることなどを紹介。
一方で、気になる点としては、「ハザードランプ」の操作の不便さや、「ミラー」が小さいことによる後方視界の悪さなどを挙げていた。
コメント欄には「納車おめでとうございます かわいいお子さまとの動画癒されました」「息子さんのリアクションが素直で可愛い。評論のパパ、リアクションの息子で和む」などの声が寄せられていた。
【写真】「かなり完成度高いなと感じます」新たな愛車SUVとの2ショット披露の有村昆
有村が購入したのは、テスラの新型SUV『モデルY Juniper（ジュニパー）』。以前の愛車はテスラの『モデル3』で、テスラ→テスラへの乗り替えとなった。
自身のYouTubeチャンネルでは、「テスラ『モデルY』ジュニパー買っちゃった！良し悪しを正直に語る！」と題し、息子と一緒にドライブしながら新たな“相棒”について解説した。
一方で、気になる点としては、「ハザードランプ」の操作の不便さや、「ミラー」が小さいことによる後方視界の悪さなどを挙げていた。
コメント欄には「納車おめでとうございます かわいいお子さまとの動画癒されました」「息子さんのリアクションが素直で可愛い。評論のパパ、リアクションの息子で和む」などの声が寄せられていた。