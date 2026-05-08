競馬好き横山ルリカ、名馬と顔寄せ2ショットに大反響「しっかりカメラ目線」「キュンキュンしてしまう」
元アイドリング!!!のメンバーでタレント・横山ルリカ（34）が、自身のXを更新。名馬・ウインドインハーヘアとの2ショット写真を投稿すると、ネット上で話題になっている。
【写真】カメラ目線（笑）横山ルリカ＆名馬ウインドインハーヘアの密着2ショット
関連番組にも出演し、競馬好きで知られる横山は、今回Xで「今週は撮影でノーザンホースパークへ 同じ91年生まれの偉大なるマザー ウインドインハーヘア母さん」と2ショット写真などを複数枚公開。
続けて「近づくと、静かにコチラにきて顔を近づけてくれました 嬉しすぎるひとときにキュン いつまでも、いつまでも元気でいて下さい」と喜んだ。
これにファンは「ウインドインハーヘアに目がいってキュンキュンしてしまう」「3枚目ほんとすてきだなあ 耳はピンと前を向けてくれてるし しっかりカメラ目線だし」すてきなお写真ですね 温かい気持ちになるしルーリーの優しい心が画として見えるよう」「万馬券のお礼言った？笑」などと反応している。
【写真】カメラ目線（笑）横山ルリカ＆名馬ウインドインハーヘアの密着2ショット
関連番組にも出演し、競馬好きで知られる横山は、今回Xで「今週は撮影でノーザンホースパークへ 同じ91年生まれの偉大なるマザー ウインドインハーヘア母さん」と2ショット写真などを複数枚公開。
続けて「近づくと、静かにコチラにきて顔を近づけてくれました 嬉しすぎるひとときにキュン いつまでも、いつまでも元気でいて下さい」と喜んだ。
これにファンは「ウインドインハーヘアに目がいってキュンキュンしてしまう」「3枚目ほんとすてきだなあ 耳はピンと前を向けてくれてるし しっかりカメラ目線だし」すてきなお写真ですね 温かい気持ちになるしルーリーの優しい心が画として見えるよう」「万馬券のお礼言った？笑」などと反応している。