福島県郡山市の磐越自動車道で高校生２０人を乗せたマイクロバスがガードレールなどに突っ込み、男子生徒１人が死亡した事故で、福島県警は８日、ドライバーを紹介し、バスを手配した新潟県五泉市のバス会社「蒲原鉄道」を自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死傷）の疑いで捜索した。

バスの手配を巡っては、依頼した私立北越高校（新潟市中央区）と同社で説明が食い違っている。

県警の捜査員は８日朝に同社の事務所を捜索。茂野一弘社長らに聞き取りをし、書類を確認した。捜査関係者によると、複数箇所の捜索を予定し、事故につながった背景などを調べる。

県警は７日、バスを運転した新潟県胎内市、無職の男（６８）を同容疑で逮捕した。同社の営業担当者が高校側から依頼を受けて「知り合いの知り合い」だった男を学校側に紹介。バスは同社が手配したレンタカーだった。

６日の事故では、バスに乗っていた３年生の男子生徒（１７）が死亡し、１７人が重軽傷を負った。男は容疑を認め、「（制限速度が時速８０キロの区間で）９０〜１００キロで走行し、曲がりきれなかった」という趣旨の説明をしている。

バスの手配について、同社は６日夜の記者会見で、学校側が送迎費用を抑えるため、レンタカーの利用を希望したと説明した。一方、灰野正宏校長は７日夜の記者会見で、送迎には同社のバスと運転手が手配されることを想定していたと主張。レンタカーや社外の運転手を利用すると知っていれば「当然学校としては受けなかった」と強調した。