浙江省でトキの個体数が1000羽を突破、中国南部での繁殖保護が新たな段階に

浙江省徳清県にある浙江省トキ救護保護基地で5月6日、トキのヒナが孵化（ふか）しました。その結果、同県に生息するトキの個体数は1000羽に達しました。このことはまた、中国南部におけるトキ保護活動が新たな進展を遂げたことを示すものです。

基地の飼育員によると、ヒナは5月5日午前7時40分に卵をつつき始め、約23時間をかけて6日午前6時41分に殻を破って生まれました。体重は約48．3グラムで、健康状態は良好です。

トキは「東方の宝石」とも呼ばれ、世界的に絶滅危機種に指定されている鳥類の一つです。浙江省徳清県は野生個体群の生息域を拡大するために、2008年に陝西省から10羽のトキを導入しました。研究者らはその後、飼育、繁殖、野生復帰などの技術的課題を克服し、トキの個体数を着実に増やしてきました。現在、徳清県で孵化したトキ1000羽のうち、人工繁殖が469羽、野外での自然ふ化が531羽です。発足当初は1棟しかなかった基地は、この18年間で20棟にまで増設され、孵化したヒナの生存率は当初の33．76％から97％にまで向上しました。



トキのような絶滅危惧種を守るには、人為的な介入と繁殖だけでは不十分です。徳清基地は2014年に初めて、事前野生化訓練を経たトキの野外放鳥を実施しました。その後、放鳥地域は浙江、江蘇、湖南など各地に広がるなど、中国南部におけるトキの生息分布域は絶えず拡大しつつあります。（提供/CGTN Japanese）