「お散歩してきました。たのしかったです」



【写真】おおお、歩いてる歩いてる…！笑

そんなコメントが添えられた愛犬の写真が話題です。写っているのは、「ビノ」くん（4歳・男の子）。兄犬の「ルンタ」くん（6歳・男の子）と並んで、楽しそうに散歩する様子が収められています。



すたすたと歩くルンタくんの横で、ビノくんはなんと二足立ち。角度によってはステップを踏んでいるようにも見えるほど、見事な“歩きっぷり”を披露しています。



まるで小さな子どものような姿が公開されると、8400件を超える“いいね”を集め、「歩いてる…歩いてる……」「阿波踊りか？」「浮世絵の猫みたいなイッヌ」など、驚きと笑いの声が相次いでいます。Xユーザー・ルンタとビノさん（@runtabino）に話を聞きました。



1歳ごろから始まったビノくんの二足スタイル

ーー撮影時の状況を教えてください。



「スーパーに買い物がてら散歩に出ていました。二足歩行は1歳くらいにはすでにやっていたと思います。遠くに興味のあるものがあったりすると、よくやります。あとは、飼い主が先を歩いていると、それに追いつこうとして、よくやります。アウトレットモールで立ち上がると注目を集め、ちょっと恥ずかしいときがあります」



ーーこの光景を見た感想は？



「いつものことなので『立つだろうな』と予想はしていたものの、何度見ても笑ってしまいますね」



ーーこのあと、どうなったか教えてください。



「しばらくこのまま、あとをついてきていたので、思わずクスッとなりながら、様子を見守りつつ買い物へ行きました」



ーーふだんはどのような性格の子ですか。



「陽気に見えますが、かなりの人見知りで、家族以外にはあまり懐きません。逆に家族には甘えっぱなしで、かなり従順です。家では少しの異変も察知して警戒するので、番犬としては超一流です」



ビノくんの“二足歩行”に思わず二度見する人が続出。リプライ欄には、驚きと笑いの声が広がっています。



「かわいい！」

「阿波踊りか？」

「直立だ二足歩行！！」

「歩いてる…歩いてる……」

「浮世絵の猫みたいなイッヌ」

「ヒップホップ踊ってるみたい」

「楽しそうにもほどがありますね」

「犬も歩いて散歩する時代か……」

「3枚目が商人のかまえでとくに好き」

「1枚目は盆踊り、2枚目はミュージカル、3枚目はペロリに見えました」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）