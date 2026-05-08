「まじ幸せそう！」武尊＆川口葵、“現役お疲れ様旅行”ショット公開「尊い……！」「お似合いの夫婦」
4月29日の試合に勝利し、ONEフライ級キックボクシング暫定世界王座を獲得し、現役を引退した武尊さんと俳優の川口葵さん夫妻によるInstagramアカウント「世川家の日常」は5月7日、投稿を更新。夫婦の旅行ショットを公開しました。
【写真】武尊＆川口葵夫婦の旅行ショット
ハッシュタグでは、「ダメージがあるのでまだノンアルコール」「引退したらマッチョになりたいらしい」といった武尊さんの近況をユーモラスに報告。最後には「いつもありがとう」と感謝の言葉も添えられており、夫婦の仲の良さが伝わる投稿となっています。
ファンからは「めっちゃ綺麗めっちゃ可愛い」「尊い……！！」「たけるさんの笑顔、まじ幸せそう！」「いっぱい2人でゆっくりしてね」「沢山ゆっくりして美味しいもの食べてくださいね」「僕は2人が幸せそうで幸せです」「お似合いの夫婦」「2人を見てるだけでこちらも幸せになります」など、温かい声が多く寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】武尊＆川口葵夫婦の旅行ショット
「2人が幸せそうで幸せ」同アカウントは「現役お疲れ様旅行」とつづり、4枚の写真を公開。青空の下で肩を並べる2人の笑顔のショットや、飲食店でグラスを持つ姿、武尊さんが荷物を持って駅のホームを歩く後ろ姿などです。
ファンからは「めっちゃ綺麗めっちゃ可愛い」「尊い……！！」「たけるさんの笑顔、まじ幸せそう！」「いっぱい2人でゆっくりしてね」「沢山ゆっくりして美味しいもの食べてくださいね」「僕は2人が幸せそうで幸せです」「お似合いの夫婦」「2人を見てるだけでこちらも幸せになります」など、温かい声が多く寄せられました。
12月には京都へ2025年12月5日には、「先日人生初の金閣寺へ」とつづり、金閣寺を背景にした仲むつまじいツーショット動画を公開した同アカウント。コメントでは「ほっこり」「デートうらやましい」「何この幸せな空間。尊死するわ」などの声が集まりました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)