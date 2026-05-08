6月5日に公開される映画『シラート』の本予告が公開された。

参考：『シラート』砂漠で絶叫する父などを捉えた場面写真公開 オリベル・ラシェ監督の声明も

第98回アカデミー賞にて音響賞と国際長編映画賞の2部門にノミネート本作は、失踪した娘を探すため、父と息子が砂漠のレイブパーティに参加することから始まる物語。プロデューサーにはペドロ・アルモドバルが名を連ね、『ファイアー・ウィル・カム』のオリベル・ラシェが監督を務めた。

公開されたのは、「警告 この先、口外禁止」という不穏な言葉から始まる本予告。そして、砂漠で開催される広大なレイブ会場へ足を踏み入れ、行方不明になった娘を探す父親と息子の姿が映し出される。音楽に熱狂する群衆たちの中で「娘を探している」と訴える父親ルイスは、明らかに居心地が悪そうでパーティーの雰囲気になじめない様子。そんな彼に対して参加者たちから「甘く考えない方がいい」「ここは砂漠なの」と返されるやり取りから、過酷な状況とただならぬ空気が立ち上がる。さらに、行く手を阻む“謎の兵士たち”による足止め、今にも滑落しそうな崖を命がけで渡る姿など、極限状態の連続が畳みかけるように展開していく。娘を探す旅の果てに待つものとは一体何なのか。

（文＝リアルサウンド編集部）