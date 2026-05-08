六本木に「ポムポムポーションCAFE」が期間限定オープン！ 3種のドリンクが楽しめる体験コースなど用意
サンリオキャラクターズのポムポムプリンと「『ブレンディ』ポーション」がコラボレーションした体験型ポップアップイベント「ポムポムポーションCAFE」が、5月21日（木）から5月24日（日）までの4日間限定で、東京・六本木にある六本木ヒルズカフェにて開催される。
【写真】3種のアイスドリンクから選べる！ カフェメニュー
■事前予約制
今回開催される「ポムポムポーションCAFE」は、カフェの店長となったポムポムプリンと一緒に、「『ブレンディ』ポーション」を使用したバラエティ豊かなアイスドリンクを楽しめるほか、フォトスポットの設置やオリジナルステッカーがもらえるSNS投稿企画などが実施されるイベント。
事前予約制のコースが2種類用意されており、カフェと「ポムポムポーションマシーン」の利用または「ポムポムポーションマシーン」のみの体験が選択可能。予約枠数は各日16枠（初日のみ6枠）設けており、「カフェ＆ポムポムポーションマシーン体験」は各枠50名、「ポムポムポーションマシーン体験は」各枠66名が参加できる。
なお、予約は5月11日（月）12時00分から、味の素AGFのLINE公式アカウントで実施。詳細はイベント特設ページで公開される。
■体験コースでできること
カフェでは、「『ブレンディ』ポーション」の好みのフレーバーで作る、「アイスポーションオレ（牛乳割）」、「アイスポーションティーソーダ（炭酸水割）」、「アイスポーションコーヒー／アイスポーションティー（水割）」を味わうことができる。ポムポムプリンからのメッセージが付いた特別カップも注目だ。
またフォトスポットには、カフェの店長にふんしたポムポムプリンやマフィンと写真が撮れるブースなどが登場し、思い出作りも楽しめる。
さらに、会場内に特設された「『ポムポムポーションマシーン』コーナー」では、「『ブレンディ』 ポーション 濃縮 コーヒー無糖」1個と、イベントオリジナルリーフレットが参加者全員にプレゼントされる。
【写真】3種のアイスドリンクから選べる！ カフェメニュー
■事前予約制
今回開催される「ポムポムポーションCAFE」は、カフェの店長となったポムポムプリンと一緒に、「『ブレンディ』ポーション」を使用したバラエティ豊かなアイスドリンクを楽しめるほか、フォトスポットの設置やオリジナルステッカーがもらえるSNS投稿企画などが実施されるイベント。
なお、予約は5月11日（月）12時00分から、味の素AGFのLINE公式アカウントで実施。詳細はイベント特設ページで公開される。
■体験コースでできること
カフェでは、「『ブレンディ』ポーション」の好みのフレーバーで作る、「アイスポーションオレ（牛乳割）」、「アイスポーションティーソーダ（炭酸水割）」、「アイスポーションコーヒー／アイスポーションティー（水割）」を味わうことができる。ポムポムプリンからのメッセージが付いた特別カップも注目だ。
またフォトスポットには、カフェの店長にふんしたポムポムプリンやマフィンと写真が撮れるブースなどが登場し、思い出作りも楽しめる。
さらに、会場内に特設された「『ポムポムポーションマシーン』コーナー」では、「『ブレンディ』 ポーション 濃縮 コーヒー無糖」1個と、イベントオリジナルリーフレットが参加者全員にプレゼントされる。