「45億円では彼の片足すら買えない」強豪移籍が濃厚視される日本代表ボランチ、“歴史的な移籍金”で売却か！「ドイツで最も注目すべき守備的MF」「ビッグクラブの関心は当然」

「45億円では彼の片足すら買えない」強豪移籍が濃厚視される日本代表ボランチ、“歴史的な移籍金”で売却か！「ドイツで最も注目すべき守備的MF」「ビッグクラブの関心は当然」