「45億円では彼の片足すら買えない」強豪移籍が濃厚視される日本代表ボランチ、“歴史的な移籍金”で売却か！「ドイツで最も注目すべき守備的MF」「ビッグクラブの関心は当然」
マインツで躍動を続けているMF佐野海舟は、今夏の強豪クラブ移籍が濃厚視されている。
そんななか、マインツのスポーツディレクターを務めるクリスティアン・ハイデル氏が日本代表ボランチについて注目の発言をした。ドイツメディア『LIGAINSIDER』が伝えている。
「佐野海舟は並外れたサッカー選手だ。誰かを不快にさせるつもりはないが、これまで彼のような選手はここにいなかった」
生放送番組『05インサイド』でそう評したハイデルSDは、「我々のチームの心臓」について、こう続けた。
「彼に値段をつけるのは私の役目ではない。ここはスーパーマーケットじゃないからね。ただ、2500万ユーロ（約45億円）では、彼の片足すら買えないよ」
記事は「サノが実際にマインツを離れることになった場合、ハイデル氏はクラブにとって歴史的な取引になると予想している」とし、コメントを紹介している。
「事実、もし彼が移籍することになれば、間違いなく記録的な売却となるだろう」
同メディアは、今季のチャンピオンズリーグに出場したドイツの強豪フランクフルトなどが関心を示している事実を綴ったうえで、こう伝えている。
「サノの成長ぶりを考えれば、彼がより大きなクラブの注目を集めるようになったのも当然と言えるだろう。スタミナ、ボールへの執着心、そして中盤での圧倒的な存在感を持つサノは、今やブンデスリーガで最も注目すべき守備的MFの一人であり、夏の移籍市場においてもマインツにとって最も魅力的な移籍ターゲットの一人であり続けるだろう」
マインツは強気の値段設定で市場に出す魂胆のようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】佐野海舟が猛プレス→先制点を演出
そんななか、マインツのスポーツディレクターを務めるクリスティアン・ハイデル氏が日本代表ボランチについて注目の発言をした。ドイツメディア『LIGAINSIDER』が伝えている。
「佐野海舟は並外れたサッカー選手だ。誰かを不快にさせるつもりはないが、これまで彼のような選手はここにいなかった」
「彼に値段をつけるのは私の役目ではない。ここはスーパーマーケットじゃないからね。ただ、2500万ユーロ（約45億円）では、彼の片足すら買えないよ」
記事は「サノが実際にマインツを離れることになった場合、ハイデル氏はクラブにとって歴史的な取引になると予想している」とし、コメントを紹介している。
「事実、もし彼が移籍することになれば、間違いなく記録的な売却となるだろう」
同メディアは、今季のチャンピオンズリーグに出場したドイツの強豪フランクフルトなどが関心を示している事実を綴ったうえで、こう伝えている。
「サノの成長ぶりを考えれば、彼がより大きなクラブの注目を集めるようになったのも当然と言えるだろう。スタミナ、ボールへの執着心、そして中盤での圧倒的な存在感を持つサノは、今やブンデスリーガで最も注目すべき守備的MFの一人であり、夏の移籍市場においてもマインツにとって最も魅力的な移籍ターゲットの一人であり続けるだろう」
マインツは強気の値段設定で市場に出す魂胆のようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】佐野海舟が猛プレス→先制点を演出