資産7億円の桐谷さん、購入した本にネット驚き「凄いタイトル」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が7日、自身のXを更新。優待券を使い購入した本がネット上で話題になっている。
【画像】50万円を50億円に増やした！桐谷さんが購入した本
定期的に保有株や優待券を紹介している桐谷さんは今回、「ブックオフの優待は、100株を長期保有すると2500円の優待券が貰えます。私は680円で100株買ったので配当と優待だけで元は取ってます」と持ち株を報告。
続けて「携帯に100円引きの券が表示されたので、帰りに高田馬場のブックオフに寄り、写真の本を100円引きで購入。30円もデジタルギフトで払えますが時間がかかるので現金」と伝えた。
投稿した写真では、購入した本のタイトルが『50万円を50億円に増やした投資家の父から娘への教え』で、これにネット上では「既に達成してらっしゃるんじゃありませんか？」「凄いタイトルの本をご購入なされたのですね」「その本今度買ってみます！！何年前に発売されたやつなんやろ？普通に本屋にもあるのかな？」などの声が出ている。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
【画像】50万円を50億円に増やした！桐谷さんが購入した本
定期的に保有株や優待券を紹介している桐谷さんは今回、「ブックオフの優待は、100株を長期保有すると2500円の優待券が貰えます。私は680円で100株買ったので配当と優待だけで元は取ってます」と持ち株を報告。
続けて「携帯に100円引きの券が表示されたので、帰りに高田馬場のブックオフに寄り、写真の本を100円引きで購入。30円もデジタルギフトで払えますが時間がかかるので現金」と伝えた。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。