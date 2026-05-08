薬丸裕英、三男が大学・次女が高校をそろって卒業 エモい“記念ショット”添え報告「とても感慨深いです」 5児の父、妻は石川秀美さん
タレントの薬丸裕英（60）が6日、自身のブログを更新し「三男が大学・次女が高校を卒業」したことを報告した。
【写真】「アメリカの卒業式といえばキャップ＆ガウン」薬丸裕英の三男&次女が着用したと思われる卒業衣装
薬丸は現在、日本とハワイで2拠点生活を送っている。1日のブログでハワイに戻ったことを報告し、以降はハワイで過ごす日々の様子を写真とともに伝えている。
この日の投稿では「同じ年に二人がそれぞれの学校生活を終了」したことを報告。「アメリカの卒業式といえばキャップ＆ガウン」と子どもたちが着用したと思われる卒業衣装の写真を添え、「とても感慨深いです」と父の思いを明かしていた。
薬丸は1990年、元アイドル歌手の石川秀美さんと結婚。夫妻の間には3男2女が誕生している。
【写真】「アメリカの卒業式といえばキャップ＆ガウン」薬丸裕英の三男&次女が着用したと思われる卒業衣装
薬丸は現在、日本とハワイで2拠点生活を送っている。1日のブログでハワイに戻ったことを報告し、以降はハワイで過ごす日々の様子を写真とともに伝えている。
この日の投稿では「同じ年に二人がそれぞれの学校生活を終了」したことを報告。「アメリカの卒業式といえばキャップ＆ガウン」と子どもたちが着用したと思われる卒業衣装の写真を添え、「とても感慨深いです」と父の思いを明かしていた。
薬丸は1990年、元アイドル歌手の石川秀美さんと結婚。夫妻の間には3男2女が誕生している。