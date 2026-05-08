スウェーデン自動車大手ボルボ・カーの電気自動車（EV）「EX30 ウルトラ ツインモーター パフォーマンス」に試乗した。

前輪と後輪にモーターを配置した全輪駆動（AWD）タイプで、従来のシングルモーターよりパワーがアップし、加速はもちろん、高速道路などでの走行安定性も優れていた。１回の充電で走ることができる航続距離も535キロ（WLTCモード）と、日常使いとして十分なレベルの小型スポーツ用多目的車（SUV）だった。

モーターはシングル・ツインの計５種をラインアップ

EX30については、2024年6月にシングルモータータイプの試乗記を公開している。この時は同タイプしかなかったが、25年8月から計5種でのモデル展開になり、今回は新たに加わったツインモータータイプを運転した。

ところで、前輪と後輪が駆動するタイプには、AWD（All Wheel Driveの略）と4WD（Four Wheel Driveの略＝四輪駆動）という二つがあるが、何が違うのか。基本的な性能はほぼ同じなのだが、そのクルマが得意とする道路環境が異なると言えるかもしれない。

AWDは常時、四輪駆動が基本で、路面状況やタイヤが空転しているかどうかをクルマが検知し、その状況に合った駆動力の前後配分を最適化する。今回のボルボ「EX30」のように、主に都市部を走行するクルマに用いられる。特にオンロード（舗装された道路）での高速走行などで威力を発揮する。

一方、4WDは路面状況などに応じて、二輪、四輪を選択するパートタイム方式が多い。こちらはオフロード（未舗装の道路）にも対応したタイプで、悪路での走破性やコントロール性能を重視しているといえる。

馬力はシングルモーターの１.5倍超に

実際に運転してみることにする。同じ車種のシングルモーターの最大出力は272馬力（後輪のみ）だが、これにAWDは前輪の156馬力が加わる。高速道路でアクセルペダルを踏むと、シングルモーターとの違いを感じることになる。公道なので試すことはなかったが、時速ゼロから100キロに到達するのに要するタイムは同社最速の3.6秒だそうである。

また、カーブや車線変更の際も、前後輪へのパワー配分が自動制御されるため、車体がぶれることなく、ハンドルを切った時の動きは実にスムーズだ。運転した日は晴天だったが、雨天や降雪といった悪天候にも対応するので、そういう時の安心感は増すことだろう。

ドライブモードは3種あり、電力消費をコントロールして航続距離を延ばすモードなども選択できる。

シンプルな北欧デザイン、「マイティー・ソー」ゆかりのヘッドライトも

外観では、ボルボの特徴であるトールハンマーデザインを採用したLED（発光ダイオード）ヘッドライトが目立つ。マーベル・スタジオ制作の映画「マイティー・ソー」の主人公「ソー」のモデル、北欧神話のトールという戦いの神の武器である「稲妻を象徴する槌（ハンマー）」をデザイン化したものだ。

室内では、フロントシートが人間工学に基づいたクッションのデザインに変更され、シートの座り心地が向上している。

内装全体は、北欧の家具に通じるようなシンプルなデザインで、リサイクル素材を多く活用し、環境にも配慮している。試乗したモデルではないが、デニムのリサイクル工程で出る廃棄物の繊維を使用した「インディゴ」インテリアを採用したモデルもある。



EVは車体下に電池を収納していて室内高が限られる。このため、天井部には固定式パノラマ・ガラスルーフを採用し、圧迫感を和らげている。デメリットとしては、後席では座面の高さが確保できず、体格の良い人だと長距離ドライブ時は疲れそうだ。

車体は、日本の一般的な機械式立体駐車場に入るサイズになっている。前輪より前方や、後輪より後方の車体部分（オーバーハング）が短く、最小回転半径は5.4メートルと小回りが利く設計となっている。

価格的に安いとはいえないが、装備も充実しているため、小型SUVでEVタイプを探している人にとって、ツインモーターのAWDという選択肢は魅力的かもしれない。（デジタル編集部 松崎恵三）

【仕様・主要諸元】

（試乗した「ウルトラ ツインモーター パフォーマンス」の場合）

▼全長・全幅・全高（ミリ） 4235・1835・1550

▼最高出力（kW） 315（前後モーター計）

▼バッテリー容量（kWh） 69

▼価格 629万円（オプションは除く）