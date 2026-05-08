不同意性交などの罪に問われた「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の第３回公判が８日に東京地裁（伊藤ゆう子裁判長）で開かれ、番組ロケに同行したディレクターが被害当日の様子を証言した。

斉藤と被害女性Ａさんが参加したテレビ番組ロケは２０２４年７月に行われた。出廷したディレクターの男性は、フリーランスとして同番組のロケを２０回ほど担当。被害当日のロケには斉藤被告、Ａさん、タレントのＢ、Ｃがキャスティングされていた。

斉藤被告へのキャスティングの経緯として「人気者でしたので、出ていただきたいとなった。（コーナーの）ＭＣができる方のスケジュールを聞いていて、いけるとのことだった」と数人の候補のなかから選んだと証言。Ａさんは同番組には２度目の出演で「本件地域でのロケで以前も出てもらった。過去の実績から出ていただこうとなりました」といい「一般の方（という認識）。ＳＮＳで活躍するインフルエンサー」で、案内役を担っていた。

ロケバスは２台用意され、１台にＢとＣが、もう１台に被告とＡさんが乗車。「朝に（タレントを）迎えに行く段取りで１台の車でＢとＣを迎えに行く流れでおのずとその１台に、被告人とＡさんがおのずとその１台になった」。ドライバーのすぐ後ろの席にＡさん、その後ろに被告、その後ろにこのディレクターが乗車。休憩時間はスタッフはおらず、４軒回った飲食店との打ち合わせや撮影準備、出演者が関わらない撮影などで席を外していた。

性被害の申告を受けたのは「ロケが終わり、編集している中、ロケから６日後」だったという。Ａさんの共通の知人から連絡があり、初めて被害を認識した。同じタイミングでＡさんからもＬＩＮＥで被害の申告を受け「すぐに上の者、番組プロデューサーに報告し『対処します』と伝えました」。当日の収録部分はお蔵入りになったという。

申告を受けた当時の心境について、証人は「ビックリした、信じられませんでした」と証言。「まず、ロケでそういうことがロケバスの中で起こることが前代未聞。初めてのことだった」と振り返った。弁護人から「被害女性に（被害を受けた）そぶりがなかったから驚いたのでは」と尋ねられ「そう言われればそう」と答えた。Ａさんからは当日にロケ中断や「バスを変えてほしい」という相談はなかったと述べた。