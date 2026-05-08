視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

©️ABCテレビ

©️ABCテレビ

エース探偵の調査した『アゲハ蝶を捕まえたい４才児』は、大阪府の女性（31）から。うちの４歳の息子は、虫捕りに夢中だ。去年の夏休みには、毎日朝と夕方の２回、虫捕りに出かけていた。そんな息子が今、一番捕まえたい虫は「アゲハ蝶」。捕まえられないと泣き叫び、ヤケクソで捕まえた虫を全部逃がし、最終的に「ママじゃ無理や！もう許さない！！」と一緒に行った私にキレる。そんな息子だが、去年、家族全員が本気で追いかけても捕まえられなかったアゲハ蝶を、たった一度だけ自力で捕まえた。奇跡のような出来事だった。それ以来、息子にとってアゲハ蝶は「絶対にもう一度、捕まえたい存在」になった。そして、つい先日、今年初めてアゲハ蝶が飛んでいるのを発見。その瞬間、息子は「アゲハ蝶や…来たな」とつぶやき、４歳とは思えない顔で網を握りしめていた。ただ、アゲハ蝶は速すぎる。全く歯が立たず、息子はまだ捕獲に成功していない。寝る前には「明日は捕まえられるかなぁ」と真剣に悩み、寝言でもアゲハ蝶の話をしている。もはや４歳児の情熱とは思えない。まだ時期的に早く、アゲハ蝶を探すのは大変だとは思うが、息子にもう一度、アゲハ蝶を捕らせてやれないだろうか、というもの。

©️ABCテレビ

早速、依頼者と息子のイッセイ君、エース探偵は、いつも虫捕りをするという場所へ。いきなりアゲハ蝶を発見するも…小さい。イッセイ君は笑いながら&怒りながら追いかけ、何と捕獲に成功し、母親も大興奮。が、あまりにすぐに捕まえることができたため、エースは「逃がして欲しい。もっと大きいの捕りたいなぁ」とぶつぶつ…。実は、蝶々博士の“蝶たろう”さんを呼んでいたのだ。すると蝶たろう氏は、アゲハ蝶を捕まえることができる、いくつかの要点をレクチャー。そこで一行は条件に合ったみかん畑へ向かった。早速、アゲハ蝶が飛んでくるも、イッセイ君は「もう飽きちゃった」と言い出し…。

©️ABCテレビ

©️ABCテレビ

5月8日（金）11時17分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、竹山隆範探偵が調査した『裁縫箱に亡き愛犬のウンチ！？』、永見大吾探偵の『あがり症でも漫才がしたい！』など、様々な依頼を解決した。