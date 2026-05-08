日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）の橋本聖子会長と太田雄貴専務理事が８日、都内で取材に応じた。 ７日に行われた国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）の理事会で、アーバンスポーツの２８年ロサンゼルス五輪の出場切符をかけた予選大会「五輪Ｑシリーズ」の東京開催が決定。太田専務理事は「大変うれしく思う」と実感を込めつつ、「東京五輪は無観客で完全な形ではなかった。祝祭であふれるはずだったものを取り戻す意味で、重要な大会になる。僕たちにとって東京五輪のリベンジマッチ」と覚悟をにじませた。

開催は長期休暇と重なる２０２８年５月４〜７日で、代々木公園や周辺を活用した代々木エリア一帯で行われる。実施種目はスケートボード、ＢＭＸ、３人制バスケットボール、スポーツクライミング、ビーチバレーなどから４〜５種目。最終決定はＩＯＣが各国の情勢を見ながら判断する。実施種目が未定のため経費は現段階で正確に算出できないが、太田専務理事は「皆さんが思っているよりも小ぶり。新設でハコを作ることもない」と見通しを明かした。

代々木は、２１年東京五輪時にライブサイトとしての活用が予定され、１９６４年東京五輪の競技会場にもなった縁の深い場所。原宿などの若者が集まる街として、東京の文化や魅力も同時にアピールしていく。

太田専務理事は「東京の魅力が詰まった場所で、世界中のアスリートをお招きし、東京や日本の素晴らしさを伝えていける大会にしたい」とし、橋本会長は「（東京五輪が開催された）２０２０と１９６４のレガシーと、新しいスタート切る場所にしていきたい。若者が集まる素晴らしい文化があふれるところで、アート、ファッション、音楽、食文化などをスポーツでつなげ、クリエーティブな大会になるように頑張っていきたい」と力を込めた。