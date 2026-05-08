お笑いコンビ、マヂカルラブリーの村上（41）が、7日深夜放送のニッポン放送「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0」（木曜深夜3時）に出演。双子の育児について語った。

村上は先月30日、同番組内で男女の双子が誕生したことを発表。「双子が生まれたって先週言いましたけど。家にいるんです。おとついぐらいから」と自宅での本格的な育児が始まったことを報告した。

続けて「いやあすごいですね。やせますよ、これは。双子ダイエット開始」と語り、「寝られないはもちろんここからあると思うんですけど、メシがね、メシが全力メシじゃないの」と育児の合間に集中して食事をすることが難しいと説明。「1人の時って全力メシなわけじゃん？メシだけに集中する。その15分、20分、30分をメシに使うワケじゃん？それができないわけ」と話し、「泣いたりとかしたらメシの途中で抱っこして、とかやるわけじゃない？そしたらおなかいっぱいになってるの」と苦笑した。

村上は「どうしたの？とかやってる間に、もういいやってなっちゃう」と対応中におなかが膨れるようで、「私今日、アジの干物1枚とトマトと生ハムのサラダちょっとぐらいですよ」と笑った。

今後の食生活について「家じゃない1人の時に解放してめちゃくちゃやらなければ、やせてくんじゃないかな」と想像し、「年も年だし、健康に生きてとか、カッコいいパパでいたいとかね。そういうのもありますから」と父としての心境も語った。