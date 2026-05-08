８日午前の債券市場で、先物中心限月６月限は反落した。イラン情勢を巡る楽観が後退するなか、原油先物相場が上昇し、インフレ懸念が広がった。



米国とイランがホルムズ海峡で交戦したと伝わった。米軍側はミサイル駆逐艦がイランからの攻撃を受けたことに伴い応戦をしたという、。イラン側が米軍部隊にミサイルを発射したとも報じられている。これらを背景に米ＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の期近６月限はアジア時間８日に一時１バレル＝９８ドル台まで上昇した。



財務省は８日、流動性供給入札（残存期間１年超５年以下）の実施を通知した。市場では波乱なく通過するとの見方が優勢となっている。



先物６月限は前営業日比６銭安の１２９円６９銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は２．４７５％と、前営業日比横ばいで推移している。



出所：MINKABU PRESS