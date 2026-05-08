ＥＩＺＯ<6737.T>は続急伸している。きょう午前１１時ごろ、２６年３月期の連結業績について、売上高が前回予想の７９０億円から８１３億円（前の期比１．０％増）、営業利益が１４億円から２３億円（同３７．９％減）、最終利益が３２億円から７３億円（同７６．０％増）で着地したようだと発表した。最終利益は減益予想から一転、増益に上振れして着地する格好となり、好感した買いが集まっている。



主にヘルスケア市場向けで欧州や北米、中国での販売が堅調に推移するなか、第３四半期まで軟調だった日本においても期末需要を捉えたことから、売り上げが前回予想を上回った。また、特別利益として第４四半期（１～３月）に投資有価証券売却益約６６億円を計上する見込みとなり、特別損失の事業構造改善費用等約４億５０００万円や欧州の開発製造会社における固定資産の減損損失約５億円を補い、最終増益での着地となった。



出所：MINKABU PRESS