キタニタツヤの新曲「遺書」が、7月3日から放送されるTVアニメ『これ描いて死ね』のオープニングテーマに起用。また、同曲を使用したアニメの本PVも公開となった。

（関連：【映像あり】キタニタツヤの新曲「遺書」がオープニングテーマ、アニメ『これ描いて死ね』PV）

本アニメは、小学館『ゲッサン』にて連載中のとよ田みのるによる同名漫画が原作。漫画を読むことが好きな高校1年生の安海相が、漫画創りの道に踏み出すストーリーとなっている。

キタニタツヤは楽曲について、「人が死ねば肉体は無に帰すが、頭や心の内側にあるものは残しておける。自分という存在があって、そこから見た世界があって、誰かにそれをわかっていてほしいから書いて残しておく。この書き置きを遺書と呼ぶ。」「創作とはつまり、『生きているかぎり上書き保存で更新され続ける遺書』である！そんな歌です。」とコメントしている。

・キタニタツヤ コメント

人が死ねば肉体は無に帰すが、頭や心の内側にあるものは残しておける。自分という存在があって、そこから見た世界があって、誰かにそれをわかっていてほしいから書いて残しておく。この書き置きを遺書と呼ぶ。ところで創作活動とは「俺はここにいるぞ（いたぞ）」という絶叫だ。そうして作品の中に刻まれた自分を世界の隅に飾りたい人間達のための営為。勿論千年後の世にも俺を知ってほしいし、もしかしたらそれすら可能だと思わせてくれるのが創作だけど、その眼目は、今この瞬間の自分の有り様全てを目の前の紙に叩きつけることにこそある。創作とはつまり、「生きているかぎり上書き保存で更新され続ける遺書」である！そんな歌です。

（文＝リアルサウンド編集部）