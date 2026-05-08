ミマキエンジニアリング <6638> [東証Ｐ] が5月8日昼(11:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の78億円→89億円(前の期は84.4億円)に14.1％上方修正し、一転して5.4％増益を見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の40.3億円→51.3億円(前年同期は41.2億円)に27.3％増額し、一転して24.7％増益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

通期連結業績につきましては、売上高は、当第４四半期（2026年１月から３月）において、SG市場向けの販売が、新製品・既存製品ともに大幅に伸長しました。加えて、TA市場向けでは、当期より競争が激化しているDTF（Direct to Film）モデルにおいて前年同期比で減少率に改善が見られたことや、各市場におけるインクの販売が好調に推移しました。さらに、為替の円安によるプラス効果もあり前回予想を上回る見込みとなりました。利益につきましては、売上高の増加及び為替の寄与に加え、海外子会社における過年度法人税の還付金等が見込まれることから、各段階利益ともに過去最高を更新する見込みです。以上により、前回予想を上回る見通しとなりましたので売上高・利益ともに上方修正いたします。※本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。