佐藤商事 <8065> [東証Ｐ] が5月8日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比13.5％増の81.6億円になり、27年3月期も前期比5.4％増の86億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。3期連続増収になる。



同時に、前期の年間配当を76円→82円(前の期は76円)に増額し、今期も前期比5円増の87円に増配する方針とした。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比38.9％増の25.7億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.8％→3.4％に改善した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、継続的な安定配当として、「連結みなし当期利益の30％以上、かつ下限は１株あたり年間76円」を方針としております。2026年３月期において、当社グループは第三次中期経営計画で掲げた経営目標の進捗状況を管理しながら各重点課題に取り組んだ結果、第三次中計における最終年度の連結業績目標を達成いたしました。よって、配当方針に従いながら株主のみなさまに一層の利益還元を図るべく、期末配当予想を１株当たり38円から6円増配の44円に修正いたします。これにより当期の期末配当金につきましては、１株につき44円とし、中間配当金38円と合わせ、年間では１株につき82円とする案を株主総会に付議する予定であります。（注）上記の予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。