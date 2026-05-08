8日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数490、値下がり銘柄数855と、値下がりが優勢だった。



個別ではアストマックス<7162>、ＲｅＹｕｕ Ｊａｐａｎ<9425>がストップ高。クエスト<2332>、ホットマン<3190>、イーグランド<3294>、内外テック<3374>、テクノフレックス<3449>など25銘柄は年初来高値を更新。イメージ ワン<2667>、菊池製作所<3444>、ファイズホールディングス<9325>、スズデン<7480>、ＨＯＤＬ１<2345>は値上がり率上位に買われた。



一方、ホーブ<1382>、ベルグアース<1383>、ホクリヨウ<1384>、サンヨーホームズ<1420>、塩水港精糖<2112>など76銘柄が年初来安値を更新。ワイズホールディングス<5955>、ソケッツ<3634>、アオイ電子<6832>、トライアイズ<4840>、リバーエレテック<6666>は値下がり率上位に売られた。



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