8日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数304、値下がり銘柄数234と、値上がりが優勢だった。



個別ではグリーンエナジー＆カンパニー<1436>、データセクション<3905>、ＡＣＳＬ<6232>がストップ高。ＪＩＧ－ＳＡＷ<3914>、ティアンドエスグループ<4055>、パワーエックス<485A>は一時ストップ高と値を飛ばした。ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ<135A>、アストロスケールホールディングス<186A>、イオレ<2334>、Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>、ジェイフロンティア<2934>など24銘柄は年初来高値を更新。ビーマップ<4316>、ＱＤレーザ<6613>、クオルテック<9165>、ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ<4169>、オキサイド<6521>は値上がり率上位に買われた。



一方、エムビーエス<1401>、学びエイド<184A>、ウェッジホールディングス<2388>、キッズスター<248A>、ブッキングリゾート<324A>など24銘柄が年初来安値を更新。アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、ｎｏｔｅ<5243>、ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ<456A>、ジャパン・ティッシュエンジニアリング<7774>、技術承継機構<319A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース