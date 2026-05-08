イ・チェミン、ピアジェの新たなアンバサダーに就任 韓国ドラマ『暴君のシェフ』出演で話題
韓国の俳優イ・チェミンが、スイスのウォッチ・ジュエリーメゾンであるピアジェの新たなアンバサダーに就任した。
【別カット】ブラックコーデで…クールなビジュアルも見せたイ・チェミン
『暴君のシェフ』に出演し話題となったイ・チェミンは、新世代の最前線に立ち、メゾンの伝統に活気に満ちた現代的な感性を吹き込む、新鮮で創造的なエネルギーを体現している。ピアジェ ソサエティの新しいメンバーとして、メゾンの大胆な創造性と洗練されたエレガンスの精神を、明確に現代的な視点を通して表現することになる。
1960年代から1970年代にかけて、イヴ・ピアジェは、アーティスト、俳優、モデル、ミュージシャン、デザイナーといったダイナミックな人々を集め、自由と大胆さを特徴とする文化を育むことでピアジェ ソサエティを築き上げた。アンディ・ウォーホル、エリザベス・テイラー、ブルック・シールズ、ロジャー・ムーア、ウルスラ・アンドレスといった当時のアイコンたちがこの影響力のあるネットワークの一員であり、それは今日までメゾンの創造性と独特のライフスタイルを象徴する表現として続いている。
この遺産を受け継ぎ、イ・チェミンはユニークな視点と個性を通じて、ピアジェ ソサエティに新たな活気をもたらす。特に、「ピアジェ ポロ シグネチャー デイト」ウォッチと「ポセション」ジュエリー コレクションを着用し、さまざまなスタイリングを通してメゾンの多様な魅力を披露する予定となっている。
イ・チェミンは「150年以上の歴史を持つメゾンの伝統とクラフツマンシップを間近で体験できることは、本当に意味深いことです。ピアジェと共に感動的な物語を創造していくことを楽しみにしています」とコメント。
ピアジェは「『アート オブ カラー』というテーマを通じて、その独特の美学を称え続けています。これは、色を単なる装飾を超え、創造の真の出発点へと高め、大胆で表現豊かな創造物の活気に満ちた世界を生き生きとさせています」とメッセージしている。
【別カット】ブラックコーデで…クールなビジュアルも見せたイ・チェミン
『暴君のシェフ』に出演し話題となったイ・チェミンは、新世代の最前線に立ち、メゾンの伝統に活気に満ちた現代的な感性を吹き込む、新鮮で創造的なエネルギーを体現している。ピアジェ ソサエティの新しいメンバーとして、メゾンの大胆な創造性と洗練されたエレガンスの精神を、明確に現代的な視点を通して表現することになる。
この遺産を受け継ぎ、イ・チェミンはユニークな視点と個性を通じて、ピアジェ ソサエティに新たな活気をもたらす。特に、「ピアジェ ポロ シグネチャー デイト」ウォッチと「ポセション」ジュエリー コレクションを着用し、さまざまなスタイリングを通してメゾンの多様な魅力を披露する予定となっている。
イ・チェミンは「150年以上の歴史を持つメゾンの伝統とクラフツマンシップを間近で体験できることは、本当に意味深いことです。ピアジェと共に感動的な物語を創造していくことを楽しみにしています」とコメント。
ピアジェは「『アート オブ カラー』というテーマを通じて、その独特の美学を称え続けています。これは、色を単なる装飾を超え、創造の真の出発点へと高め、大胆で表現豊かな創造物の活気に満ちた世界を生き生きとさせています」とメッセージしている。