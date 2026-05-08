【ワシントン＝阿部真司、カイロ＝溝田拓士】米中央軍は７日、イランの軍事施設を攻撃したと発表した。

米海軍のミサイル駆逐艦３隻がホルムズ海峡からオマーン湾に向かう際にイランに攻撃され、報復措置だとしている。戦闘終結に向けて米国が提示した合意案をイランが検討する中、双方による攻撃の応酬が続いている。

中央軍によると、米海軍の３隻に対し、イランがミサイルや無人機（ドローン）を発射し、小型船を接近させた。米側はこれらを迎撃し、イランのミサイルやドローンの発射拠点を攻撃した。米側に被害はなく、「事態の悪化は望まない」としている。

トランプ米大統領はＳＮＳで、「イランは大きな被害を受けた」と投稿した。米国が提示している合意案について「今すぐ署名しなければ、さらに激しくたたきつぶす」と強調し、改めてイランに受け入れを迫った。一方、米ＡＢＣニュースの取材には、イランへの攻撃について「ただの軽い一撃だ」と述べ、停戦は維持されているとの見解も示した。

一方、イラン国営テレビ傘下のプレスＴＶによると、イラン軍中央司令部報道官は７日、タンカーを含むイラン船２隻がホルムズ海峡付近で米軍の攻撃を受けたと発表した。米国による停戦違反だとして、米軍艦艇に反撃し「大きな打撃を与えた」と主張している。

イラン軍によると、石油タンカーはオマーン湾沿いのイランの港からホルムズ海峡に向けて航行中に攻撃を受けた。別の船も同じ頃に海峡付近で攻撃されたという。イラン軍は「米軍の作戦に地域の国々が協力している」と主張した。

イラン主要メディアのタスニム通信によると、南部バンダレアッバースでは、飛来したドローン２機を迎撃する音が響いた。沖合のゲシム島でも爆発音が響き、同通信は関係者の話として「アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）の敵対行為」と報じた。

イラン国営通信によると、エスマイル・バガイ外務省報道官は７日、米国が仲介国パキスタンを通じて示した合意案について「結論を出しておらず、米側に返答していない」と述べた。イランのアッバス・アラグチ外相は７日、パキスタンのムハンマド・ダール副首相兼外相と電話会談した。

イランは米国の提案を検討していたが、７日の交戦を受けて態度を硬化させる可能性もある。