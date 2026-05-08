熱海銀座おさかな食堂にブランド魚のサクラマスが味わえるGW限定メニューが登場
熱海の海鮮エンターテインメント食堂「熱海銀座おさかな食堂」は4月27日〜5月6日、「熱海だいだいサクラマス解禁!」を7店舗にて開催する。
「熱海だいだいサクラマス解禁!」
同イベントは、熱海特産の柑橘「だいだい」を餌に育てているブランド魚「熱海だいだいサクラマス」をゴールデンウィーク限定のメニューを提供する。
「サクラマスてっぺん丼」(2,728円)は、「熱海だいだいサクラマス」とマグロをメインとした丼。頂上には、かにやいくら、ゴールデンとびっこを乗せている。
「サクラマスてっぺん丼」(2,728円)
「熱海だいだい薫るサクラマス丼」(2,068円)は、「熱海だいだいサクラマス」、かに、いくら、ホタテをあわせている。好みで「熱海だいだい果実」のトッピングや、絞った果汁による味の変化が楽しめるようになっている。
「熱海だいだい薫るサクラマス丼」(2,068円)
「熱海だいだいサクラマスと選ばれし仲間たち」(3,608円)は、「熱海だいだいサクラマス」、金目鯛、本まぐろ、かに、いくら、甘えび、しらす、ゴールデンとびっこの8種類をあわせた丼となっている。
「熱海だいだいサクラマスと選ばれし仲間たち」(3,608円)
「熱海だいだいサクラマス解禁!」
同イベントは、熱海特産の柑橘「だいだい」を餌に育てているブランド魚「熱海だいだいサクラマス」をゴールデンウィーク限定のメニューを提供する。
「サクラマスてっぺん丼」(2,728円)は、「熱海だいだいサクラマス」とマグロをメインとした丼。頂上には、かにやいくら、ゴールデンとびっこを乗せている。
「熱海だいだい薫るサクラマス丼」(2,068円)は、「熱海だいだいサクラマス」、かに、いくら、ホタテをあわせている。好みで「熱海だいだい果実」のトッピングや、絞った果汁による味の変化が楽しめるようになっている。
「熱海だいだい薫るサクラマス丼」(2,068円)
「熱海だいだいサクラマスと選ばれし仲間たち」(3,608円)は、「熱海だいだいサクラマス」、金目鯛、本まぐろ、かに、いくら、甘えび、しらす、ゴールデンとびっこの8種類をあわせた丼となっている。
「熱海だいだいサクラマスと選ばれし仲間たち」(3,608円)