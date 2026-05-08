64通りの食べ比べも！淡路島の飲食・宿泊施設が参加する「淡路島の生しらす」開催
淡路観光開発公社は4月25日から、島内64店舗の飲食・宿泊施設が参加する恒例イベント「淡路島の生しらす」を開始した。11月末までの期間限定で実施する。
道の駅あわじ海鮮丼屋の生しらす丼
今年で16年目を迎える同プロジェクトは、累計販売数800万食を突破する人気企画。明石海峡大橋にほど近い「道の駅あわじ」では、特製醤油で味わう「えびす丸」の生しらす丼(1,000円)や、2階レストラン「海峡楼」の洋風に盛り付けられた華やかな一杯(1,580円)など、個性の異なるメニューを楽しめる。
道の駅あわじレストランの生しらす丼
島内では「生しらす」提供店舗を網羅した「店舗マップ」も配布。64店舗が趣向を凝らしたメニューの食べ比べができる。
淡路島の生しらす店舗マップ
道の駅あわじ海鮮丼屋の生しらす丼
今年で16年目を迎える同プロジェクトは、累計販売数800万食を突破する人気企画。明石海峡大橋にほど近い「道の駅あわじ」では、特製醤油で味わう「えびす丸」の生しらす丼(1,000円)や、2階レストラン「海峡楼」の洋風に盛り付けられた華やかな一杯(1,580円)など、個性の異なるメニューを楽しめる。
道の駅あわじレストランの生しらす丼
島内では「生しらす」提供店舗を網羅した「店舗マップ」も配布。64店舗が趣向を凝らしたメニューの食べ比べができる。
淡路島の生しらす店舗マップ