道の駅伊豆月ケ瀬でGW限定「デカ盛りグルメ」と「メロンフェア」開催
村の駅が運営する「道の駅伊豆月ケ瀬」(静岡県伊豆市)は、2026年のゴールデンウィークに合わせ、伊豆の味覚を楽しめる2つの特別企画を開始した。
月ケ瀬 清流の恵み蕎麦
「月ケ瀬テラスキッチン」では、3〜4人前相当のデカ盛りグルメ企画を開催している。
天城軍鶏やあまご、駿河湾の桜えびなど、伊豆の"山・川・海"の恵みを1kg以上のボリュームで盛り込んだ「清流の恵み蕎麦」(3,980円)や、あまごと駿河湾のしらす・桜えびを含む全10種の具材の「あまご山絶景丼」(4,980円)、天城軍鶏・あまご・椎茸の3種のカツを豪快に盛り付けた「月ケ瀬の幸全部載せカツカレー」(4,380円)を提供する。
あまご山絶景丼
月ケ瀬の幸全部載せカツカレー
「月ケ瀬リバーサイドスタンド」では、メロンフェアを開催。メロン半玉を器にした「いのしし駆け上がりソフト」(1,500円)や、ニューサマーオレンジのゼリーを合わせた「ごろごろメロンパフェ」(880円)、ミニサイズのワッフルコーンにメロンとミルクソフトを合わせた「メロンとミルク」(600円)などを用意する。
メロンが器！？いのしし駆け上がりソフト
ごろごろメロンパフェ
月ケ瀬 清流の恵み蕎麦
「月ケ瀬テラスキッチン」では、3〜4人前相当のデカ盛りグルメ企画を開催している。
天城軍鶏やあまご、駿河湾の桜えびなど、伊豆の"山・川・海"の恵みを1kg以上のボリュームで盛り込んだ「清流の恵み蕎麦」(3,980円)や、あまごと駿河湾のしらす・桜えびを含む全10種の具材の「あまご山絶景丼」(4,980円)、天城軍鶏・あまご・椎茸の3種のカツを豪快に盛り付けた「月ケ瀬の幸全部載せカツカレー」(4,380円)を提供する。
月ケ瀬の幸全部載せカツカレー
「月ケ瀬リバーサイドスタンド」では、メロンフェアを開催。メロン半玉を器にした「いのしし駆け上がりソフト」(1,500円)や、ニューサマーオレンジのゼリーを合わせた「ごろごろメロンパフェ」(880円)、ミニサイズのワッフルコーンにメロンとミルクソフトを合わせた「メロンとミルク」(600円)などを用意する。
メロンが器！？いのしし駆け上がりソフト
ごろごろメロンパフェ