5月10日は母の日。母の日といえばカーネーションだが、兄弟姉妹が多い場合、一緒に贈ったり、別の花にしているのだろうか。フラワーギフトの大手、花キューピットに話を聞いてみた。



【写真】花と一緒にギフト送るこことも多いようです

カーネーション以外の花の売り上げはどうなのだろうか。「やはり花キューピットでは圧倒的にカーネーションが人気となっております」とのこと。それ以外の選択肢となれば「鉢物のバラやあじさいも人気があります」とのこと。選ぶ側の理由としては、「毎年花を贈っていて、昨年はカーネーションを選んだが、別のお花も贈ってみようと思った」などが挙げられる。その場合の色目は、やはり母に贈るということで、優しいピンク系が人気だという。これらカーネーションも、それ以外の花も、予算はだいたい5000円だという。



また花と一緒に何かをプレゼントする人も多い。母の日.meの調査によれば、2025年母の日に「ギフトを贈った」と言う人は全体で6割以上を占めている。さらに結婚している人の場合、義母（姑）も含まれると答えている人も7割を超え、母の日が大切な人への感謝を伝える文化として定着している。



花と一緒に何かを贈る場合、お勧めなのがこれからの暑い季節を乗り切るグッズ。以前は夏場の黒は敬遠されていたが、紫外線透過率が知られるようになってから選ぶ人も多い。白や薄い色に比べて、UVカット力が高いことから、美白などを気にする世代に選ばれる。



各社から様々なグッズが登場しているが、フォーマルの会社も普段に使えるものを掛けている。確かに普段ブラックフォーマルを扱っているだけに、「黒」の品はお手の物。例えば東京ソワールでは黒を基調としたその名も「kuros’（クロス）」というライフブランドが登場。母親世代にぴったりの高級な素材や、着心地の良さを追求。同社では「黒の持つ無限の可能性と力強さを、自分らしく生きるすべての方へ届けたい」と語っている。



（よろず～ニュース編集部）