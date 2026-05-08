中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）

【新華社北京5月8日】中国商務部の報道官は7日、欧州連合（EU）が具体的な根拠を示さず中国を「高リスク国」に指定し、中国製インバーターを使用するプロジェクトへの資金提供を禁止するとの報道を巡り、中国に汚名を着せる行為で、中国製品に対する不公正かつ差別的な扱いであるとして、中国は受け入れを拒否し、断固反対すると表明した。

報道官は次のように述べた。EUが中国を「高リスク国」に指定したことは双方の相互信頼に影響を与え、経済・貿易協力を損ない、中国とEU、そして世界の産業チェーン・サプライチェーンの安定を阻害し、さらにはデカップリングのリスクをもたらす。EUが措置を強行し、中国製品を締め出すことは市場の法則と公平性の原則に反し、中国企業の利益を損なうだけでなく、EU自身にも跳ね返り、EUのグリーン（環境配慮）転換とエネルギー安全保障に影響を与えることになる。

中国はEUに対し、中国を「高リスク国」として汚名を着せる行為を直ちに停止し、中国製品に対する不公正かつ差別的な慣行をやめるよう強く促す。中国はEUの政策が中国企業の利益と中国・EUの産業チェーン・サプライチェーンに与える影響を注視するとともに、慎重に評価し、中国企業の正当かつ合法的な権益を守るための措置を講じる。