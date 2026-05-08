『ポムポムポーションCafe』が六本木ヒルズで4日間限定開催 “プリン店長”がお出迎え
味の素AGFは、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」とコラボした『「ブレンディ」ポーション』の体験型ポップアップイベント『ポムポムポーションCafe』を、21日から24日まで、六本木ヒルズカフェにて事前予約制で4日間限定開催する。
【写真】ポムポムプリンと一緒に撮れるフォトスポット
『「ブレンディ」ポーション』は、素材のおいしさをぎゅっと凝縮した個包装タイプの希釈飲料で、ミルクや水で割るだけで簡単にコクのあるアイスカフェオレやアイスドリンクなど、バラエティ豊かな味わいが楽しめる商品。ポーション市場は、近年の気温上昇による家庭内でのアイス飲用機会の増加や、嗜好の多様化による個包装需要の高まりを背景に拡大している。
その中で同商品は、昨年5月から「ポポポポポーション♪」の楽曲が印象的なテレビCMを中心に、「パキッと開けて、とろっとミルクや水に注ぐだけで、つくりたてのコク深いアイスドリンクが楽しめる」というメッセージを伝達し、2025年度は金額ベースで約160％（前年同期比／宅配・通信販売除く）と大幅に伸長。今回、より多くの人に同商品の魅力を届けるため、今年デビュー30周年を迎えるサンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」を公式サポーターに迎えた、夢の“ポ”コラボを実現した。
同イベントでは、カフェの店長となったポムポムプリンとともに、『「ブレンディ」ポーション』をミルクや水、炭酸で割ったバラエティ豊かなアイスドリンクが楽しめる。また、会場内には同商品がもらえる「ポムポムポーションマシーン」を用意。さらに、イベントの様子を自身のSNSで投稿すると、オリジナルステッカーがもらえる。
ポムポムプリンからのメッセージが付いた特別カップで、濃縮コーヒー無糖、濃縮コーヒー甘さひかえめ、キャラメルカフェオレベース、紅茶、甘熟苺オレベース、抹茶オレベース、フルーツティー 3種の果物ミックスから選べる『アイスポーションオレ（牛乳割）』を提供。また、紅茶、フルーツティー 3種の果物ミックスから選べる『アイスポーションティーソーダ（炭酸水割）』も展開する。さらに、濃縮コーヒー無糖、濃縮コーヒー甘さひかえめ、紅茶、フルーツティー 3種の果物ミックスから選べる『アイスポーションコーヒー／アイスポーションティー（水割）』も。
会場内にはポムポムプリン、マフィンと一緒にソファに座って写真が撮れるフォトスポットなどを設置。まるでプリン店長と一緒にドリンクを飲んでいるような感覚になれる空間となっている。
（C）2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670411
【写真】ポムポムプリンと一緒に撮れるフォトスポット
『「ブレンディ」ポーション』は、素材のおいしさをぎゅっと凝縮した個包装タイプの希釈飲料で、ミルクや水で割るだけで簡単にコクのあるアイスカフェオレやアイスドリンクなど、バラエティ豊かな味わいが楽しめる商品。ポーション市場は、近年の気温上昇による家庭内でのアイス飲用機会の増加や、嗜好の多様化による個包装需要の高まりを背景に拡大している。
同イベントでは、カフェの店長となったポムポムプリンとともに、『「ブレンディ」ポーション』をミルクや水、炭酸で割ったバラエティ豊かなアイスドリンクが楽しめる。また、会場内には同商品がもらえる「ポムポムポーションマシーン」を用意。さらに、イベントの様子を自身のSNSで投稿すると、オリジナルステッカーがもらえる。
ポムポムプリンからのメッセージが付いた特別カップで、濃縮コーヒー無糖、濃縮コーヒー甘さひかえめ、キャラメルカフェオレベース、紅茶、甘熟苺オレベース、抹茶オレベース、フルーツティー 3種の果物ミックスから選べる『アイスポーションオレ（牛乳割）』を提供。また、紅茶、フルーツティー 3種の果物ミックスから選べる『アイスポーションティーソーダ（炭酸水割）』も展開する。さらに、濃縮コーヒー無糖、濃縮コーヒー甘さひかえめ、紅茶、フルーツティー 3種の果物ミックスから選べる『アイスポーションコーヒー／アイスポーションティー（水割）』も。
会場内にはポムポムプリン、マフィンと一緒にソファに座って写真が撮れるフォトスポットなどを設置。まるでプリン店長と一緒にドリンクを飲んでいるような感覚になれる空間となっている。
（C）2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670411