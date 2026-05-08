７日に放送されたフジテレビ系ドラマ「今夜、秘密のキッチンで」では、あゆみ（木南晴夏）の浮気を疑う渉（中村俊介）が、あゆみを食事に誘い、豪華なバラの花束をプレゼント。そのバラを飾る場所について、ネットでは考察が広がった。

あゆみの浮気を疑う渉は、こっそりあゆみにＧＰＳをしかけ居場所をチェック。ある日、カフェにいることが分かり、愛人であゆみの友人でもある舞（佐津川愛美）に、その場所に行くように依頼。

あゆみは里佳（月城かなと）と会っていただけだったが、舞は渉に「男と会っている」などとウソのＬＩＮＥを送る。疑惑を深めた渉は、あゆみを食事に誘い、これまで家事を全部おしつけて悪かったなどと謝罪。バラの花束を渡す。

あゆみはそのバラをリビングに飾っていたが、陽菜がそのバラを見て「パパが何かをくれると良くないことが起こる」と言い出し、以前、渉が人形を買ってきてくれて嬉しかったものの、翌日に母親が出て行ってしまった悲しい思い出を打ち明ける。

あゆみはそれを気にしたのか、バラを陽菜が目にする機会が減る玄関に移動させる。渉はバラが玄関に飾られていることを気にかけ「あのさ、花、リビングの方がいいんじゃない？」と言うも、あゆみは「玄関が華やかになるかなと思って」と取り合わなかった。

なぜ渉はバラの花をそこまで気にするのか。ネットでは「きっとあの花束は盗聴器仕込まれてたんだな」「あのバラの花束に絶対カメラありそうだよね」「あのバラに隠しカメラとか盗聴器とか」「盗聴器とか、あの旦那ならやりかねん」などの声が殺到していた。果たして…？