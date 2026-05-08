犬が嬉しそうな顔をしているときの心理3つ

1.喜びや楽しさを感じている

犬が嬉しそうな表情をしているときの心理としてまず考えられるのが、喜びや楽しさです。

犬が大きく目を開いてキラキラと輝かせていたり、口角を上げたり、口を軽く開いていたりすると、まるで笑顔のように見えますよね。

そのような顔をしているとき、多くの場合犬は「嬉しい！」「楽しい♪」といったポジティブな感情を持っていると考えられます。

ただし、思い切り走り回って息が切れているときも同じような表情になることがあります。

2.愛情を伝えている

飼い主さんを見つめながら嬉しそうな顔を見せるときは、「大好き！」という気持ちを伝えようとしていることも考えられます。

犬にとって目を見つめる行為（＝アイコンタクト）や表情を変えることは、重要なコミュニケーション方法です。

特に目を見つめてくるときは、愛情表現をしている可能性が高く、かまってもらいたいと思っているのかもしれません。

大好きな飼い主さんのそばにいることで、自然と表情が柔らかくなることもありますし、意図的に“笑顔”をつくることもあります。

犬は人間の表情をよく観察していて、そこに含まれる感情を読み取ったり真似したりすることもあるといわれています。

そのため、いつも笑顔で見つめてくれる飼い主さんの真似をして、笑顔のような表情を見せることもあるようです。

3.リラックスしている

犬は安心しているとき、表情筋が緩んで穏やかな表情を見せることがあります。

家の中でゆったりと休んでいるときに、目を細めたり口を軽く開けたりといった表情を見せている場合は、リラックスしていることが考えられます。

飼い主さんになでられているときや食事のあとなどに、このような表情をしていれば、満足しているということのあらわれだと思います。

犬が笑顔になっているときの注意点

犬が嬉しそうな表情や笑顔のように見える表情を見せてくれると、飼い主さんは幸せな気持ちになると思います。

しかし、一見笑顔に見える表情でも、実は見た目とは全く異なる感情を抱えている場合があるので少し注意しましょう。

犬は強い不安やストレス、恐怖を感じたときに、目を見開いて口角を思い切り後ろに引く表情を見せることがあります。

ポジティブな感情に伴う笑顔に似ていますが、抱えている感情はネガティブなものが多く、この表情は“ストレススマイル”と呼ばれています。

知らない場所が苦手な犬や他の犬に恐怖心を持っている犬などが、散歩やお出かけのときにこうした表情を見せているときは注意深く観察してください。

本当に喜んでいるのか、反対に強いストレスを感じているのかは、表情だけでなく体の動きや姿勢、呼吸などを見て総合的に判断することが必要です。

ストレスが原因となっていることが考えられる場合は、不安を軽減するためのしつけやサポートをしっかりとおこなっていきましょう。

まとめ

犬はとても感情豊かな動物で、その感情によって様々な表情を見せます。

犬の笑顔や嬉しそうな表情は、見ているこちらの気持ちも明るくしてくれますよね。

しかし、一見嬉しそうに見える表情でも、不安やストレスをあらわす表情の可能性があるので注意しなければなりません。

全身の状態やその場の状況を見極めて、愛犬の感情をしっかりと理解してあげるようにしてくださいね。