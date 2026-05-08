「大きな可能性を秘めた選手」プレミア名門が22歳日本人の獲得に動く!? 欧州複数クラブの争奪戦に参戦と英メディア報道「最も興味を持っている」
イングランドの名門が、日本期待の22歳に熱視線を送っているようだ。英国メディア『TEAMtalk』は、マンチェスター・ユナイテッド がNECに所属する日本代表MF佐野航大の獲得に関心を示していると報じた。
同メディアは、「マンチェスター・ユナイテッドがヨーロッパで最も注目されているミッドフィルダーのひとりの獲得に動く」と題した記事を掲載。「獲得を狙うクラブのリストに佐野航大が加わった」と伝えている。
記事によれば、クラブ内部では佐野を「大きな可能性を秘めた選手」と高く評価。23年夏にファジアーノ岡山からオランダ１部NECへ加入した佐野は、欧州初挑戦ながら「ヨーロッパサッカーに難なく適応した」と称賛されている。
さらに、「今シーズン、エールディヴィジで際立った活躍を見せており、NECのチャンピオンズリーグ出場権獲得へ向けた躍進において重要な役割を果たしている」と紹介。攻撃的MFを主戦場としながら、中盤のあらゆるポジションをこなせる汎用性も高く評価されている。
また、関心を示しているのはマンチェスター・Uだけではないという。「クリスタル・パレス、ブライトン、ノッティンガム・フォレストがこぞって関心を示した」とされ、さらにアヤックス、ドルトムント、ライプツィヒ、レアル・ソシエダ、モナコなど欧州各国のクラブも動向を追っている模様だ。
『TEAMtalk』は、「マンチェスター・ユナイテッドは、トップレベルでの成長ぶりや落ち着きぶりに最も興味を持っているクラブのひとつ」と伝えており、日本人MFを巡る争奪戦は今夏、大きな注目を集めそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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同メディアは、「マンチェスター・ユナイテッドがヨーロッパで最も注目されているミッドフィルダーのひとりの獲得に動く」と題した記事を掲載。「獲得を狙うクラブのリストに佐野航大が加わった」と伝えている。
さらに、「今シーズン、エールディヴィジで際立った活躍を見せており、NECのチャンピオンズリーグ出場権獲得へ向けた躍進において重要な役割を果たしている」と紹介。攻撃的MFを主戦場としながら、中盤のあらゆるポジションをこなせる汎用性も高く評価されている。
また、関心を示しているのはマンチェスター・Uだけではないという。「クリスタル・パレス、ブライトン、ノッティンガム・フォレストがこぞって関心を示した」とされ、さらにアヤックス、ドルトムント、ライプツィヒ、レアル・ソシエダ、モナコなど欧州各国のクラブも動向を追っている模様だ。
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